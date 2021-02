Die Corona-Lage in Italien : Selbst die Museen sind geöffnet

Die gelockerten Maßnahmen locken in Rom Tausende auf die Straßen. Mit einem Ampelsystem will die Regierung verhindern, dass die Infektionszahlen direkt wieder in die Höhe schnellen.

Am Wochenende in Rom saßen die Menschen wieder in Cafés, nachdem die Corona-Maßnahmen gelockert worden waren. Bild: dpa

Kaum hatten gelockerte Regeln für das Leben mit dem Coronavirus und frühlingshaftes Wetter den Italienern neue Spielräume eröffnet, strömten sie am vergangenen Wochenende in Scharen auf die Straße und in die Restaurants. In Rom wurde der Zugang zur populären Einkaufsstraße Via del Corso von vielen Polizeikräften überwacht. Dennoch kamen so viele Römer auf die Straßen und in die vollen Restaurants, dass nun Gesundheits- und Regionalpolitiker wieder vor Rückschlägen warnen.

Tobias Piller Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Nach einem hartem Lockdown mit drastischen Beschränkungen der Bewegungsfreiheit im Frühjahr 2020 hatte Italien während des Sommers die Restaurants und Plätze wieder so schnell geöffnet, dass im Herbst eine bedrohliche Ansteckungswelle folgte. Ausgehend von insgesamt 26.000 Infizierten oder „aktiven Fällen“ Ende August, wurde bis zum 22. November ein Höchststand von 800.000 Infizierten erreicht (verglichen mit einem Höchststand von 374.000 Infizierten in Deutschland am 27. Dezember). Nach neuen Einschränkungen wurde die Zahl der „aktiven Fälle“ bis zum 7. Februar auf 428.000 Infizierte gesenkt (Deutschland 193.000).