Software-Probleme : Der VW-Chef muss jetzt liefern

Herbert Diess, 63, in der Konzernzentrale in Wolfsburg Bild: dpa

Es hat sich ein Sommergewitter zusammengebraut über Wolfsburg. Und mittendrin, wie immer, wenn es um Volkswagen geht: Konzernchef Herbert Diess, der Herr über den gemessen am Umsatz größten Automobilhersteller der Welt, einen Industriekoloss mit mehr als 670.000 Mitarbeitern.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Am Mittwoch kommt das achtköpfige Präsidium des VW-Aufsichtsrats zusammen, um zu verhindern, dass der Blitz einschlägt, hoch oben in der Chefetage des wuchtigen Büroblocks aus Wirtschaftswundertagen im Wolfsburger Volkswagen-Stammwerk. „Die Sache ist ernst“, heißt es wenige Tage vor der Sitzung im Umfeld des Konzerns.

Schließlich geht es um nicht weniger als die technologische Aufholjagd, mit der VW zum amerikanischen Rivalen Tesla aufzuschließen versucht. Von einer „Schicksalsfrage“, die es für das Unternehmen zu klären gelte, spricht gar ein anderer in Wolfsburg.

Die Rede ist von der Entwicklung einer gemeinsamen neuen Basissoftware für die Autos der mehr als ein Dutzend VW-Marken – und von den gravierenden Verzögerungen, die es dabei gibt. Das ehrgeizige und als strategisch hochwichtig eingeschätzte Digitalprojekt ist Chefsache. Diess ist dafür auf Vorstandsebene verantwortlich. Am Mittwoch soll er dem inneren Zirkel des Aufsichtsrats einen überzeugenden Plan vorlegen, wie er das Problem in den Griff bekommen will. Im Juli tagt dazu dann das Kontrollgremium insgesamt.

Digitaltechnik nun kritischer Erfolgsfaktor

„Die Erwartungshaltung ist groß“, heißt es nun aus dem Umfeld des Aufsichtsrats. Versuche des Diess-Lagers, die Probleme herunterzuspielen, kommen demzufolge nicht gut an. „Diess muss aufpassen“, sagt einer. Auch weil der Aktienkurs für schlechte Laune bei den Kontrolleuren um Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch sorgt. Die VW-Aktie hat sich zuletzt deutlich schlechter entwickelt als die von BMW und Mercedes.

Der Fall zeigt, wie sehr sich die Autoindustrie gerade wandelt. In einer Branche, in der es Jahrzehnte lang in erster Linie um Nockenwellen, Drehmomentkurven und Karosserie-Spaltmaße ging, wird plötzlich die Digitaltechnik zum kritischen Erfolgsfaktor.

Die Verzögerungen bei der Software-Entwicklung haben weitreichende Folgen. Sie werfen das ganze Unternehmen zurück in dem Rennen, das es sich mit Tesla um die Führung im Markt für Elektroautos liefert. Wichtige neue Automodelle kommen später als geplant auf den Markt. Mehr noch: Der Software-Ärger und die verspäteten Modelleinführungen haben für Zwist im Vorstand zwischen Diess einerseits und Audi-Chef Markus Duesmann sowie Porsche-Lenker Oliver Blume andererseits gesorgt. Das alles soll der Chef nun wieder geradebiegen.

Kein Automanager in Deutschland polarisiert so sehr wie Herbert Diess. Der drahtige Österreicher, der seit vier Jahren den Konzern führt, sieht sich auf einer Mission. Er will die deutsche Industrie-Ikone in die Zukunft hieven, und zwar mit aller Macht. Wenn es hart auf hart kommt, heißt das auch: ohne Rücksicht auf Verluste.