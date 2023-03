Aktualisiert am

Auf ihrer Klausur in Meseberg ringt die Bundesregierung um den Haushalt 2024. Vor allem FDP und Grüne finden, dass sie genügend Zugeständnisse gemacht haben. Jetzt geht es auch um die Frage: Panzer oder Kinder?

Noch im Zeichen der Zeitenwende: Lindner, Scholz und Habeck nach der Kabinettsklausur in Meseberg vor einem halben Jahr. Bild: dpa

Es fehlte zuletzt nicht an Bekenntnissen. Ein Jahr, nachdem russische Truppen auf Geheiß Wladimir Putins in der Ukraine einfielen, ließen fast alle maßgeblichen Politiker noch einmal verlauten, wie grundsätzlich jener 24. Februar 2022 die politische Landschaft verändert habe. Kanzler Olaf Scholz höchstselbst erinnerte im Bundestag an die Rede, die er drei Tage nach Kriegsbeginn zur „Zeitenwende“ gehalten hatte.

Ralph Bollmann

Im Tagesgeschäft hingegen wirkt es, als sei der Eindruck der epochalen Wende nach zwölf Monaten schon im Verblassen begriffen. In diesen Tagen arbeiten Finanzminister Christian Lindner und sein Staatssekretär Werner Gatzer am Bundeshaushalt für das Jahr 2024, und die Verteilungskämpfe sind so hart wie selten zuvor.

Lindner selbst verlangt nach niedrigeren Steuern, die Grünen wollen mehr Geld für arme Kinder, und einige Sozialdemokraten wissen nicht recht, ob sie dem Ruf ihres Verteidigungsministers nach weiteren Aufschlägen für die Bundeswehr folgen sollen.

Bei vielen dieser Wünsche berufen sich die Kontrahenten auf ein Konvolut von 177 Seiten bereits leicht angegilbten Papiers. „Mehr Fortschritt wagen“ hatten sie auf die erste Seite geschrieben, kurz bevor ein neuer Krieg in Europa viel eher an Rückschritt denken ließ. Von „Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit“ war in diesem Koalitionsvertrag vom 24. November 2021 die Rede, exakt drei Monate vor Kriegsbeginn – letztlich nur eine Umschreibung für die programmatischen Wünsche der drei Bündnispartner, von liberaler FDP, sozialer SPD und ökologischen Grünen.

Für Wünsche, an denen die Koalitionäre im Ringen ums Geld jetzt starrsinniger denn je festhalten. Es sollten „die prioritären Projekte des Koalitionsvertrags auch die Priorität in der Haushaltsberatung sein“, sagt etwa die grüne Familienministerin Lisa Paus, als wäre das nach allem, was passiert ist, noch das Selbstverständlichste von der Welt.

Rückfall ins Gestern

Das Paradoxe daran ist: Der Rückfall ins Gestern resultiert aus der Zeitenwende selbst. Vor allem FDP und Grüne haben das Gefühl, dem politischen Ausnahmezustand schon mehr als genug Zugeständnisse gemacht zu haben. Der Finanzminister, im Zeichen der Schuldenbremse angetreten, musste den Zeitläuften schon dreimal nachgeben: Erst genehmigte er eine Sonderverschuldung von 60 Milliarden Euro fürs Klima, dann folgten 100 Milliarden für die Bundeswehr, schließlich 200 Milliarden zum Ausgleich der hohen Energiekosten.

Bei den Grünen lief es ähnlich, nur dass es um andere Themen ging. Ihr Wirtschaftsminister Habeck musste – wenn auch geringfügig – die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängern, kurzfristig mehr Strom aus Kohle erzeugen lassen, die lange verschmähten LNG-Terminals für amerikanisches Fracking-Gas bauen. Die Klebekünstler der „Letzten Generation“ nehmen ihm das mindestens genauso übel, wie sich die Hüter solider Staatsfinanzen über die trickreichen Schattenhaushalte des Finanzministers mokieren, noch dazu in Zeiten steigender Zinsen.

Auf beiden Seiten lässt das die Neigung zu weiteren Kompromissen schrumpfen. Allen voran gilt das für die FDP, die vor zwei Wochen erst in der Hauptstadt die fünfte Landtagswahl in Folge verloren hat. Für die Grünen lief es zwar besser, aber auch sie haben ihr Ziel nicht erreicht, in der Hauptstadt die SPD zu überrunden und jenseits der Innenstadt-Klientel zu einer Volkspartei aufzusteigen. Auf den ersten Blick spricht das zwar dagegen, auf Fundi-Positionen zu beharren. Aus grüner Sicht macht es jedoch das Vorhaben umso dringlicher, jenseits der Ökologie auch sozialpolitische Positionen zu okkupieren.