Regulierung : Wie Weihnachtsmärkte unter der Bürokratie leiden

Wegen Streiks : Kein Zugverkehr in Großbritannien an Weihnachten

Am ersten Weihnachtsfeiertag fahren in Großbritannien traditionell keine Züge. Wegen landesweiter Streiks müssen Bahnfahrer am zweiten Feiertag ebenfalls verzichten – auch was den Transfer zu den Londoner Flughäfen Heathrow und Stansted betrifft.