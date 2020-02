Babyboomer-Generation : Die Kosten des Erfolgs

Die Demographie beginnt, das Wachstum der deutschen Wirtschaft zu beeinträchtigen. Am Beginn der Woche berichtete die F.A.Z. exklusiv über eine Erhebung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) unter 23.000 Unternehmen über wachsende Schwierigkeiten, frei werdende Arbeitsplätze mit geeignetem Personal zu besetzen. 47 Prozent der Unternehmen finden für offene Stellen auch langfristig keine passenden Bewerber mehr. Und immerhin 39 Prozent der Unternehmen stellen sich darauf ein, ihr Angebot künftig einzuschränken und öfter Aufträge abzulehnen.

Aber nicht nur in Unternehmen wird Personal knapp. Nach Berechnungen des Beamtenbunds fehlen derzeit in kommunalen Behörden 140.000 Beamte und Angestellte. Die Kosten trägt die Allgemeinheit, wenn sich zum Beispiel Baubehörden nicht in der Lage sehen, zeitgerecht Genehmigungsverfahren abzuschließen.

Arbeit wird zum knappen Produktionsfaktor, während Kapital, ablesbar an sehr niedrigen Zinsen, überreich vorhanden ist: Was diese Entwicklung für die Gesamtwirtschaft bedeutet, erhellt das Gemeinschaftsgutachten deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute: Das sogenannte Potentialwachstum in Deutschland dürfte von 1,6 Prozent im Jahre 2018 auf 0,8 Prozent im Jahre 2023 fallen. Das Potentialwachstum beschreibt die Fähigkeit einer gut laufenden Wirtschaft, weiter zu wachsen. Manche Skeptiker sehen Deutschland bereits auf dem Wege, zum „kranken Mann Europas“ zu werden.

Opfer des eigenen Erfolgs

Der zugrundeliegende Trend zeigt sich in vielen Industrienationen. In den Vereinigten Staaten ist vor wenigen Wochen ein vieldiskutiertes Buch mit dem Titel „Fully Grown“ aus der Feder des Ökonomen Dietrich Vollrath erschienen. Seine wichtigste These lautet: Der Rückgang des amerikanischen Wirtschaftswachstums etwa seit der Jahrtausendwende kann überwiegend mit demographischen Gründen erklärt werden. Vollrath betrachtet diese Entwicklung, die sich angesichts des Eintritts der Babyboomer in den Ruhestand fortsetzen dürfte, nicht als Verhängnis, sondern als das Ergebnis einer Erfolgsgeschichte in den vergangenen Jahrzehnten. Wachsender wirtschaftlicher Wohlstand, technischer Fortschritt und die Emanzipation der Frau hätten freiwillige Verhaltensänderungen der Menschen in Gang gesetzt, die sich heute in einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums niederschlügen.

In den Vereinigten Staaten hatte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Wirtschaftswachstum pro Kopf im Jahresdurchschnitt um 2,25 Prozent zugenommen. Dieser jährliche Zuwachs hat sich seit der Jahrtausendwende auf nur noch 1 Prozent reduziert. Begonnen hatte die Verlangsamung schon vor dem Ausbruch der Finanzkrise. Mit Hilfe umfangreicher Berechnungen gelangt Vollrath zu dem Schluss, dass die Demographie mit mindestens 0,80 Prozentpunkten zu dem Rückgang des Pro-Kopf-Wachstums beigetragen hat. Das wäre weit mehr als die Hälfte. „Wir sind die Opfer unseres eigenen Erfolgs“, schreibt Vollrath. „Die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums ist weniger das Ergebnis von Dingen, die schiefgegangen sind, sondern von Dingen, die uns gut gelungen sind.“