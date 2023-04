Kaum in Rente und schon wieder am Arbeiten

In fast jeder Branche fehlt Personal. Ältere Menschen schaffen Abhilfe: Sie drängen auf den Arbeitsmarkt wie nie zuvor. Ein genauer Blick in die Zahlen ist nötig, um zu sagen, ob das eine gute Entwicklung ist.

Ganze neun Monate hat es Klaus Berberich im Ruhestand ausgehalten. Dann rief sein alter Arbeitgeber, der Autozulieferer Continental, an und fragte ihn, ob er zurückkehren wolle. Die Entscheidung fiel ihm nicht schwer. Seit gut drei Jahren ist der 69-Jährige nun wieder in Teilzeit am Regensburger Standort des Unternehmens tätig, wo er vor seinem Abschied Bereichsleiter in der Elektronik- und Bremsensparte war.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Berberich bringt nun seine Expertise aus jahrzehntelanger Arbeit in der Branche ein. Er hat dabei geholfen, die Krise in der Halbleiterversorgung abzufedern, und arbeitet junge Kollegen ein. Völlig überraschend war seine schnelle Rückkehr in die Arbeitswelt nicht. „Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sich ein Segelboot kaufen oder auf Weltreisen gehen“, sagt er.

Schon bei seiner Verabschiedung sei ihm klar gewesen: „Ich hatte Lust, weiterzuarbeiten.“ Insbesondere der Ab­schied von den Kollegen sei ihm schwergefallen. Nur auf Bewerbungen habe er keine Lust gehabt – „das habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht“ –, weshalb das Angebot seines alten Arbeitgebers gerade recht kam.

Was Klaus Berberich geschafft hat, ist auch ein Ergebnis von Entwicklungen auf dem gesamten Arbeitsmarkt. Da treffen Unternehmen, die um jeden qualifizierten Mitarbeiter kämpfen müssen, auf eine alternde Gesellschaft – inklusive einer rüstigen Kohorte älterer Menschen, von denen viele nicht mehr unbedingt arbeiten müssten, aber es noch wollen.

Weniger junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt

Diese Arbeitslust der Alten prägt die positive Entwicklung auf dem euro­päischen Arbeitsmarkt. Der hat sich von der Corona-Pandemie beeindruckend schnell erholt. Blickt man auf die Eurozone, war die Erwerbsbevölkerung lange nicht mehr so groß, wie eine Auswertung der von Großunternehmen finanzierten Denkfabrik The Conference Board zeigt. Schaut man nun etwas genauer hin, stellt man fest: Es sind nicht diejenigen, die am Anfang oder in der Mitte ihrer Karriere stehen, die gerade auf den Arbeitsmarkt strömen.

Im Gegenteil: Bei den 25- bis 54-Jährigen gab es zuletzt nicht mehr so viele Leute, die arbeiten wollten, die also in Arbeit waren oder Arbeit suchten. Diese Gruppe, die so genannte „Er­werbsbevölkerung“, war kleiner als vor der Pandemie (siehe Grafik). Daran scheint sich so schnell auch nichts zu ändern: Ein nennenswerter Aufwärtstrend ist in den Daten nicht zu erkennen.

Ganz anders sieht es in einer Gruppe aus, die Unternehmen in der Vergangenheit allzu oft abgeschrieben hatten: den Älteren. Die Erwerbsbevölkerung zwischen 55 und 64 Jahren ist laut der Conference-Board-Studie heute 8 Prozent größer als vor der Pandemie. Noch extremer fällt der Trend bei denjenigen aus, die größtenteils schon im Rentenalter sind – so wie Klaus Berberich.

Besonders starker Zuwachs über 65 Jahren in Frankreich

Aus der Gruppe der 65- bis 74-Jährigen sind es heute 19 Prozent mehr, die arbeiten oder Arbeit suchen. Die Entwicklung in Deutschland liege sehr nahe am europäischen Durchschnitt, erklärt Conference-Board-Chefökonom Rémi Bourgeot. Besonders stark fiel die Zunahme der über 65-Jährigen mit fast 30 Prozent in Frankreich aus. Sogar 50 Prozent waren es in Spanien, wo aber auch alle anderen Altersgruppen in der Erwerbsbevölkerung stärker wuchsen.

Dabei hatte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung noch im Dezember eine Stagnation der Erwerbstätigkeit im Alter festgestellt, allerdings nur bis zum Jahr 2021. So eine Stagnation zeigt auch die neue Auswertung von Conference Board, doch im Jahr 2022 geht es steil nach oben. Nach der Pandemie wollen also wieder viel mehr Alte im Arbeitsmarkt bleiben. Funktioniert das auch?

„Die Frühverrentung ist auf dem Rückzug“, sagt der Ökonom Werner Eichhorst vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA). Das habe nicht zuletzt mit politischen Anreizen zu tun. Zwar könnten Schritte wie die abschlagsfreie Rente mit 63 auch Ältere vom Arbeiten abhalten. Doch auch die Politik tue manches, um sie in Arbeit zu halten: Seit Januar können zum Beispiel Frührentner mehr Geld hinzuverdienen.