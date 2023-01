BIP wächst um 1,9 Prozent : Deutschlands Wirtschaft stemmt sich gegen die Krise

Aktualisiert am

Trotz Krieg, Energieknappheit und Inflation ist die Konjunktur nicht eingebrochen. Die Wirtschaft steht am Rande einer Rezession und stagnierte im Schlussquartal. Doch es gibt Lichtblicke.

Stahlarbeiter an einem Hochofen von Thyssen-Krupp Bild: Reuters

In den zurückliegenden zwölf Monaten ist das Bruttoinlandsprodukt um 1,9 Prozent gewachsen. Das hat das Statistische Bundesamt am Freitag bekanntgegeben. Das Wachstum lag damit zwar deutlich unter dem Wert des Vorjahres, als die Wirtschaftsleistung um 2,6 Prozent angezogen hatte.

Die zwischenzeitlich sehr pessimistischen Vorhersagen von Ökonomen sind aber auch nicht eingetreten. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar des vergangenen Jahres und den schrittweise ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland nach Deutschland hatte ein Teil der Ökonomen einen schweren Wirtschaftseinbruch für möglich gehalten.

Die Statistik zeigt auch: Der Staat hat im Jahr 2022 wieder mehr ausgegeben als eingenommen. Der Anteil des Defizits von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen am Bruttoinlandsprodukt, also an der gesamten Wirtschaftsleistung, betrug 2,6 Prozent.

Am Rande der Rezession

Tatsächlich bewegt sich die deutsche Volkswirtschaft am Rande einer Rezession. Es ist aber nicht ausgemacht, dass diese tatsächlich eintritt. Von einer Rezession sprechen Ökonomen, wenn das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwei Quartale hintereinander nicht wächst. Im dritten Quartal 2022 war das BIP gegenüber dem zweiten Quartal überraschend um 0,4 Prozent gewachsen.

Und auch am Jahresende waren wichtige Konjunkturindikatoren stabil. Die Stimmung in der Wirtschaft verbesserte sich sogar leicht, die Industrie produzierte zuletzt etwas mehr. Für das laufende Jahr sind die Prognosen der Volkswirte verhalten. Das Münchener Ifo Institut rechnet beispielsweise mit einem minimalen Rückgang der Wirtschaftsleistung, bevor es dann 2024 wieder bergauf gehen soll.

Ein Lichtblick besteht darin, dass sich der hohe Druck auf die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte in Deutschland weiter abgeschwächt. Im November stiegen sie um fast 32 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Im Oktober waren die Preise noch um fast 38 Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen und im September um gut 40 Prozent. Gegenüber dem Vormonat Oktober 2022 fielen die Preise um 0,5 Prozent. Die Erzeugerpreise sind die Verkaufspreise der Produzenten. Sie wirken sich auch auf die Verbraucherpreise aus.

Vor allem pflanzliche Produkte verteuerten sich im November nicht mehr so stark. Hier lag das Plus gegenüber dem Vorjahresmonat bei knapp 17 Prozent, im Oktober hatte der Zuwachs noch bei knapp 38 Prozent gelegen. Speisekartoffeln verteuerten sich um fast 71 Prozent und damit weniger stark als im Vormonat. Der Preisdruck beim Getreide ließ zudem deutlich nach. Hier erhöhten sich die Preise im November noch um gut 16 Prozent nach fast 34 Prozent im Oktober. Getreide hatte sich infolge des Ukraine-Krieges rasant verteuert und in den Vormonaten die Erzeugerpreise mit nach oben getrieben.

Die Erzeugerpreis für tierische Erzeugnisse stiegen um fast 44 Prozent, etwas weniger rasant als im Oktober. Dabei stiegen die Erzeugerpreise für Milch besonders stark - um gut die Hälfte.

Unterdessen verteuerte sich Gemüse im November kräftig um knapp ein Drittel zum Vorjahresmonat (plus 32 Prozent), während die Preise für Obst um 3,4 Prozent nachgaben.

Tourismus erholt sich, Hotels haben wieder Gäste

Der Deutschland-Tourismus ist im November 2022 kräftig gewachsen, hat aber das Niveau der Zeit vor der Corona-Krise nicht erreicht. Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe verbuchten 29,8 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das waren 21,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, als der Tourismus durch die vierte Corona-Welle stark eingeschränkt war. Gegenüber November 2019, dem Vergleichsmonat vor der Corona-Pandemie, wurde ein Minus von 8,1 Prozent verzeichnet.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 17,9 Prozent auf 24,7 Millionen. Das Vorkrisenniveau wurde um 6,2 Prozent unterschritten. Noch stärker hinkte der grenzüberschreitende Tourismus hinterher. Mit 5,1 Millionen Übernachtungen von ausländischen Reisenden wurde das Niveau vor der Pandemie um 16,2 Prozent verfehlt.