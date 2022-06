Diagnostik : Ein Test-Plan für den Corona-Herbst

Aktualisiert am

Die Infektionszahlen steigen wieder. Test-Unternehmer Christoph Neumeier stellt sich auf eine höhere Nachfragen ab Herbst ein. In Neu-Isenburg baut er Deutschlands größtes PCR-Labor.

Die Corona-Zahlen steigen, die Sommerwelle rollt durchs Land. Wie es im Herbst weitergehen soll, ob es dann wieder eine Maskenpflicht geben wird oder gar einen Lockdown, lässt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (59) bislang trotzdem so sehr im Vagen, dass sich der Verdacht aufdrängt, Behörden und Politiker könnten abermals so tun wollen, als ob die Zunahme der schweren Corona-Fälle in der kalten Jahreszeit für sie überraschend käme.

Gut, dass Unternehmer nicht auf einen Marschbefehl aus dem Ministerium angewiesen sind. Sie können auf eigene Faust loslegen. Genau das macht Christoph Neumeier (31) vom Testzentrumsbetreiber Covimedical gerade. Neumeier verdiente bis zum Ausbruch der Corona-Seuche in der Eventbranche sein Geld damit, die begehrtesten DJs der Welt zu den angesagtesten Clubs und Partys zu bringen. Als dieses Geschäftsmodell wegen der Infektionsschutzauflagen abrupt wegfiel, zog der gebürtige Dillenburger zusammen mit einigen Partnern in kürzester Zeit eine der größten Testzentrumsketten in Deutschland auf, die nach seinen Angaben inzwischen rund 10 Millionen Schnell- und PCR-Tests ausgewertet hat.