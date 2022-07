Russischer Lieferstopp : Deutschlands Gasspeicher werden wieder angezapft

Aktualisiert am

Um eine Gasmangellage im Winter zu vermeiden, ist Deutschland aktuell bemüht, seine Gasspeicher so schnell wie möglich zu füllen. Weil russische Lieferungen ausbleiben, sinkt der Speicherstand indes am Donnerstag sogar.

Gasspeicher in Rehden in Niedersachsen Bild: dpa

Nach dem Stopp der russischen Gas-Lieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 greifen die Gasversorger auch wieder auf die Gasspeicher zurück, um den Bedarf zu decken. Nach Informationen von Europas Gasinfrastruktur-Betreiber (GIE) sank der Füllstand der deutschen Gasspeicher am Donnerstag geringfügig um 0,06 Prozent. Am Vortag war er noch um 0,09 Prozent angestiegen.

„Es wird jetzt wieder ausgespeichert, allerdings nur in geringem Umfang“, sagte eine Sprecherin der Bundesnetzagentur am Donnerstag. Angesichts der fehlenden Lieferungen aus Russland bedienten sich die Gasversorger anderweitig. Sie kauften entweder woanders auf dem Markt ein oder griffen auf die Gasspeicher zurück. Das sei auch eine Frage des Preises.

Um eine Gasmangellage im Winter zu vermeiden, ist Deutschland aktuell bemüht, seine Gasspeicher so schnell wie möglich zu füllen. Laut Gesetz sollen die Gasspeicher bis zum 1. Oktober zu 80 Prozent und bis zum 1. November zu 90 Prozent gefüllt sein. Deutschland ist von diesem Ziel allerdings noch weit entfernt. Die Gasspeicher sind gerade einmal zu 64,5 Prozent gefüllt.

19 Grad Raumtemperatur

Dass das Auffüllen der Gasspeicher nicht mehr vorangeht, liegt zum großen Teil am Stopp der russischen Lieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Durch die zuletzt wichtigste Route für russisches Erdgas nach Deutschland wird seit Montag wegen Wartungsarbeiten kein Gas mehr geliefert. Nach Angaben der Betreibergesellschaft sollen die Arbeiten bis zum 21. Juli dauern. In Deutschland gibt es die Sorge, dass die Pipeline nach den Wartungsarbeiten nicht wieder in Betrieb genommen wird und im Winter das Gas knapp wird.

Unterdessen hat nun auch die EU-Kommission eine Strategie vorgestellt, um in Europa Gas einzusparen. Die Absenkung der Raumtemperatur um ein bis zwei Grad war für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen immer eine der prominentesten Schritte, um die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu verringern. So ist es kaum überraschend, dass die Kommission genau hier ansetzt, um einen drohenden völligen Lieferstopp aufzufangen.

In dem Notfallplan, den die Behörde Mitte kommender Woche vorstellen will, fordert sie Mitgliedstaaten auf, die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden, Büros sowie gewerblich genutzten Gebäuden auf 19 Grad zu begrenzen. Klimaanlagen sollen die Räume zugleich maximal auf 25 Grad herunterkühlen. Ein Entwurf der „Winter-Strategie“ liegt der F.A.Z. vor.

Um den Verbrauch in Privathaushalten zu reduzieren, setzt die Kommission auf eine öffentliche Kampagne, wie sie die Bundesregierung schon angestoßen hat. Die öffentliche Hand habe eine Vorbildfunktion, spiele jedoch auch angesichts eines Anteils von 30 Prozent am Energieverbrauch eine wichtige Rolle. Dass die EU-Kommission auf Vorgaben für die Raumtemperatur privater Haushalte verzichtet, liegt daran, dass diese nach den geltenden EU-Regeln bei Gasengpässen besonderen Schutz genießen.

Das solle die Staaten aber nicht abhalten, für diese wie auch die Stromerzeugung insgesamt Schritte zur Reduzierung des Verbrauchs zu machen, heißt es in dem Notfallplan. Gemeinsam könnten Haushalte, öffentliche Hand und Gewerbe 13 Milliarden Kubikmeter Gas einsparen.