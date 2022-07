Gas-Knappheit : Trümmer einer Energiepolitik

Ein Arbeiter prüft im Juni 2022 eine Anlage im Uniper-Gasspeicher Bierwang nahe der bayerischen Stadt Kraiburg am Inn. Bild: Reuters

Deutschland steht vor den Trümmern einer über viele Jahre betriebenen, geradezu desaströsen Energiepolitik. Bis zur Realisierung einer belastbaren und mit den Klimazielen vereinbaren Strategie, die zudem Versorgungssicherheit garantiert sowie ein aus Sicht der Wirtschaft wettbewerbsfähiges Preisniveau in Aussicht stellt, werden noch einmal viele Jahre vergehen. Die notwendige energiepolitische Zeitenwende wird, darüber sollten keine Illusionen bestehen, viel Geld verschlingen.

Zunächst gilt es jedoch erst einmal, möglichst rasch die Voraussetzungen zu schaffen, um das Land durch eine Zeit zu bringen, in der russisches Gas zu einem knappen Gut geworden ist. Diese Herausforderung findet zu einer Zeit statt, in der die Menschen die höchsten Inflationsraten seit Jahrzehnten erleben, ein Fall nicht nur der deutschen Wirtschaft in eine Rezession nicht ausgeschlossen werden kann und der wichtigste Gaslieferant einen verbrecherischen, imperialistischen Krieg führt, den er gerade auch im strategischen Interesse des Westens nicht gewinnen darf.

Für eine solch vertrackte Gemengelage mag es in der Politik wenige Beispiele geben, an denen sie sich orientieren kann. Vermögen dann wenigstens ökonomische Lehrbücher Fingerzeige für gute Entscheidungen zu geben?

Wenn Gas knapp zu werden droht, muss so viel wie möglich gespart werden. Dass steigende Preise Anreize zum Sparen setzen, steht nicht nur im Lehrbuch, sondern lässt sich auch aus den Daten der vergangenen Monate ablesen. In diesem Licht muss die Entscheidung beurteilt werden, Uniper mithilfe des Staates zu retten. Uniper braucht Hilfen, weil das Unternehmen die in seinem Einkauf gestiegenen Gaspreise nicht weitergeben kann.

Das mag mit Blick auf die Stimmung unter den Menschen für die Politik der naheliegendste Weg sein. Aber es kann sich bitter rächen, wenn nicht genug gespart wird und ein gravierender Gasmangel im Westen zwingt, vor Putin zu Kreuze zu kriechen. Dann stünde mehr auf dem Spiel als die Frage, ob den Menschen zuzumuten ist, mit Gas hauszuhalten. Dann ginge es womöglich um die äußere Sicherheit von Mitgliedern der NATO.