Konjunktur im Auf und Ab : Deutsche Wirtschaft überholt Japan

In Japan hofft man auf Touristen, die nach der Abschottung in der Corona-Pandemie wieder ins Land kommen. Bild: dpa

Ausgebremst durch steigende Preise, den schwachen Yen und die siebte Covid-Welle ist die japanische Wirtschaft im dritten Quartal des Jahres überraschend geschrumpft. Nach den vorläufigen Angaben der Statistiker sank das Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum von Juli bis September um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte hatten in Umfragen dagegen ein Wachstum in der Größenordnung erwartet.

Für Japan ist es der erste Rückgang des Bruttoinlandsprodukts seit einem Jahr. Doch bestätigt sich die seit gut zwei Jahren andauernde Wellblechkonjunktur, in der auf ein starkes Quartal ein sehr schwaches Quartal folgt. Im Frühjahr war die Wirtschaft noch um 1,1 Prozent gewachsen. Das ständige Auf und Ab unterstreicht, wie schwer es Japan in den Pandemiejahren fällt, stete Wachstumskraft zu entwickeln.

Japan fällt hinter Deutschland zurück

Das schwache Wachstum in Japan und die Abwertung des Yen führen dazu, dass Japan im dritten Quartal nicht mehr die drittgrößte, sondern nur noch die viertgrößte Volkswirtschaft in der Welt ist. Deutschland liegt nun knapp vor Japan auf Rang drei, nach Amerika und China, gemessen am nominalen Bruttoinlandsprodukt auf Euro- oder Dollarbasis. In den Rangwechsel spielt auch hinein, dass die Inflation in Japan mit zuletzt 3 Prozent niedriger ist als die 10,4 Prozent in Deutschland. Japans Wirtschaft werde bald wieder Deutschland überholen, vermuten die Ökonomen von Capital Economics. Sie erwarten, dass Deutschland demnächst eine tiefere Rezession als Japan erleben und der Yen sich 2023 zum Dollar besser schlagen werde als der Euro.

Kurzfristige Konjunkturhoffnungen für das Jahresschlussquartal richten sich in Japan darauf, dass die Regierung das Land wieder für den ausländischen Tourismus geöffnet hat. Seit Oktober ist die Visa-freie Einreise für Menschen aus 68 Ländern wieder möglich. Ferner nimmt die Regierung 29 Billionen Yen (200 Milliarden Euro) neue Staatsschulden auf, um private Haushalte und Unternehmen von den hohen Energiepreisen zu entlasten. Als Risikofaktor bleibt, dass die achte Covid-Welle begonnen hat. Bis in das kommende Jahr hinein belastet die allgemeine Erwartung, dass die Weltwirtschaft an Schwung verliert und vielleicht in eine Rezession stürzt. So erwarten die Ökonomen von Capital Economics für die erste Jahreshälfte 2023 eine milde Rezession in Japan.

Inflation verschreckt Verbraucher

Im dritten Quartal erwiesen sich als größte Negativfaktoren die steigenden Energiekosten und die starke Abwertung des japanischen Yen, die die Einfuhrpreise in die Höhe trieben. Der Export von Gütern und Dienstleistungen legte 1,9 Prozent zum Vorquartal zu, schwächer als der Import um 5,2 Prozent. Netto belastete der Außenhandel so das Bruttoinlandsprodukt.

Auch im Inland zeigten sich die Bremsspuren der Inflation von zuletzt 3 Prozent und der Währungsabwertung. Der private Konsum legte weit schwächer als erwartet um niedrige 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Der Yen, der zuletzt gegenüber die Dollar zeitweise so wenig wert war wie vor 32 Jahren, treibt die Preise von der Energie bis zu den Nahrungsmitteln in die Höhe. Neben dem Kaufkraftverlust der Japaner spielte in den schwachen Konsum hinein, dass Japan mit der siebten Covid-Welle Infektionszahlen in einer Höhe erlebte, die die Bevölkerung vorher nicht gekannt hatten. Der Höhepunkt der Welle lag im August. Auch das hielt nach Einschätzung von Analysten die Bevölkerung vom Konsum ab.

Enttäuschend entwickelten sich nach Einschätzung von Volkswirten auch die Investitionen der privaten Wirtschaft, die nur um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu legten. In den Tankan-Geschäftsklimaberichten der Bank von Japan hatten die Unternehmen eine rege Investitionsneigung angedeutet. Die vierteljährlichen Wachstumsdaten bestätigen das bislang nicht.