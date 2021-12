Zuwanderung nach Deutschland : Die große Fachkräfte-Frage

An der Turbine: In vielen Arbeitsbereichen werden gute Fachkräfte benötigt – ob aus Deutschland oder dem Ausland Bild: Rainer Weisflog

Einmal und nie wieder: So beschreibt Ioannis Tsantoulis, Inhaber eines Dentallabors im Westen von Nürnberg, seine Erfahrungen mit der Rekrutierung von Fachkräften im Ausland. Fast ein Jahr lang hatte er nach einem Zahntechniker gesucht, erst in Deutschland, dann auch außerhalb: in Griechenland, von wo er 1988 selbst nach Deutschland kam, in Spanien und Portugal. Schließlich bekam er eine Bewerbung aus Serbien, die ihn überzeugte. Über den Prozess, der folgte, kann er jedoch bis heute nur den Kopf schütteln: „So viel Papier, so viel Bürokratie. Ich war oft kurz davor, einfach aufzugeben.“

Tsantoulis wollte den Mann zunächst über die „Westbalkanregelung“ ins Land holen, mit der Menschen aus bestimmten Ländern ohne formale Qualifikation einreisen dürfen, vorausgesetzt, sie haben Arbeit. Doch im deutschen Konsulat in Belgrad tat sich über viele Monate: nichts. Dann hörte Tsantoulis vom „beschleunigten Verfahren“ im Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das im März vergangenen Jahres in Kraft getreten ist.