Deutschland und Atomausstieg : Den Anschluss verpasst

In der Corona-Krise ist es etwas stiller geworden um die Klimapolitik. Das aktivistische Wunderkind von einst, die „Fridays for Future“-Gründerin Greta Thunberg, hat die Volljährigkeit erreicht, und auch in Washington regiert inzwischen ein Erwachsener. Man darf hoffen, dass die Debatte um den Klimawandel insgesamt an Reife gewinnt. Auch mit Blick auf die Kernenergie.

An diesem Donnerstag vor zehn Jahre ereignete sich der Reaktorunfall in Fukushima, anschließend nahm in Deutschland die schwarz-gelbe Koalition die kaum fünf Monate zuvor beschlossene Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke zurück und besiegelte den vollständigen Atomausstieg bis Ende 2022. Jenseits der Gedenktage ist das Thema auch deshalb von Bedeutung, weil einige Regierungen und Wissenschaftler die Kernkraft als ein Mittel gegen die Erderwärmung ansehen. Sogar Frau Thunberg hat darauf hingewiesen, dass der Weltklimarat darin einen Beitrag zur kohlenstoffarmen Energieerzeugung sehe.