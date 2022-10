Energiekrise : Berlin stellt sich gegen EU-Gaspreisdeckel

Am Mittwoch trafen sich die EU-Energieminister in Prag Bild: dpa

Während Deutschland seine Gaspreisbremse und das 200-Milliarden-Hilfspaket diskutiert, hat auf EU-Ebene die Debatte über einen anderen, viel weitergehenden Schritt Fahrt aufgenommen: einen Preisdeckel für die Einfuhr von Gas. Die Bundesregierung will das zwar mit aller Macht verhindern, findet sich aber zusehends in der Defensive wieder.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



Gemeinsam mit den Niederlanden hat Deutschland deshalb zu einen Treffen der EU-Energieminister am Mittwoch in Prag einen Kompromiss vorgelegt. In dem „Non-Paper“, das der F.A.Z. vorliegt, schlagen sie einen Zehn-Punkte-Plan vor, um die Gaspreise ohne Deckel in den Griff zu bekommen. Im Zentrum steht dabei der gemeinsame Einkauf von Gas durch die Mitgliedstaaten.