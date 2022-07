Elektroautos : Batterie-Republik Deutschland

Die Batterie ist die wichtigste Komponente im E-Auto. Eine neue Studie zeigt: Nirgendwo sonst in Europa werden bald so viele der Stromspeicher gefertigt wie in Deutschland.

Batteriezellenmontage in einem Forschungslabor bei VW in Salzgitter. Bild: Patrick Slesiona

In der alten Autowelt ist Deutschland ein Schwergewicht. Das Land, in dem einst der Verbrennungsmotor erfunden wurde, ist in dieser Technik bis heute weltweit führend. Doch auch in der neuen Autowelt, in der Autos elektrisch angetrieben werden, hat Deutschland gute Chancen, zumindest in Europa eine klare Führungsrolle zu übernehmen. Das zeigt eine bislang unveröffentlichte Analyse des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe, im Auftrag des Bundesforschungsministeriums, die der F.A.S. vorliegt.

Batteriezellen gelten als Schlüsselkomponente für Elektroautos, auf sie entfällt rund 40 Prozent der gesamten Wertschöpfung beim Bau von E-Autos. Und laut Fraunhofer ISI wird Deutschland vor Großbritannien und Frankreich der mit Abstand größte europäische Produktionsstandort für diese wichtigen Bauteile werden. Wegen strikterer Klimaschutzziele in der EU und stark steigenden Verkaufszahlen von E-Fahrzeugen zeichnet sich für die nächsten Jahren eine Welle von Investitionen in neue Batteriezell-Fabriken ab.

Rund elfmal so viel wie heute

Deutschland wird zum Zentrum des Baubooms: Der Studie zufolge werden bis 2030 insgesamt rund ein Viertel der gesamten europäischen Produktionskapazitäten für Batteriezellen auf deutschem Boden geschaffen. Die Fraunhofer-Experten schätzen die jährliche Fertigungskapazität zum Ende des Jahrzehnts hierzulande auf knapp 400 Gigawattstunden, was rechnerisch den Batterien von rund 6,5 Millionen E-Autos entspricht. In Europa insgesamt sei bis 2030 mit einer Fertigungskapazität von 1300 bis 1500 Gigawattstunden gerechnet. Das wäre rund elfmal so viel wie heute. Bisher dagegen müssen europäische Autohersteller die Batterien großteils aus Asien importieren.

Die Forscher haben für ihre Berechnung die Ankündigungen von Herstellern zum Bau von Fabriken ausgewertet. Demnach gibt es in mindestens 15 europäischen Ländern Projekte für neue Batteriezellwerke. Es sind vor allem heimische Unternehmen die den Bauboom vorantreiben. In Deutschland errichten unter anderem Volkswagen in Salzgitter und das schwedische Unternehmen Northvolt in Heide Batteriezellfabriken.