Handel auf Vorjahresniveau : Deutschland macht Milliardengeschäft mit Iran

Deutschland hat bis Ende Oktober Waren im Wert von 1,2 Milliarden Euro in das autoritär regierte Land verkauft. Damit ist die Bundesrepublik der größte Handelspartner der Iraner in der EU.

Die Nachrichten aus Iran sind grausam. Vergangenen Montag verkündeten die iranischen Behörden, dass man das erste Todesurteil im Zusammenhang mit den Protesten der Bürger vollstreckt habe. Mohsen Schekari, 23 Jahre alt, war vorgeworfen worden, bei einer Straßenblockade in Teheran ein Mitglied der paramilitärischen Basidsch-Milizen verletzt zu haben. Am Montag gab die Justizbehörde eine öffentliche Hinrichtung eines weiteren Iraners bekannt – viele weitere könnten folgen.

Die Ereignisse in Iran lenken den Blick auf die Wirtschaftsbeziehungen mit dem autoritär regierten Staat, in dem seit Mitte September Menschen in großer Zahl auf die Straße gehen. Zwar ist der deutsch-iranische Handel binnen 15 Jahren deutlich geschrumpft, er scheint sich nun aber auf niedrigerem Niveau zu stabilisieren. Die jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass von Januar bis Ende Oktober 2022 deutsche Unternehmen Waren im Wert von 1,2 Milliarden Euro nach Iran exportiert haben. Importiert wurden Waren im Wert von rund 260 Millionen Euro.

Die Ausfuhren lagen damit knapp unter dem Niveau des Vorjahreszeitraumes, die Importe knapp darüber. „Deutschland ist nach wie vor der größte Handelspartner des Iran in Europa“, hatte die Deutsch-Iranische Industrie- und Handelskammer im Juli geschrieben. Deutschland exportiert vor allem Maschinen und Agrargüter und kauft in Iran vor allem Nahrungs- und Futtermittel. 2021 belegte Iran von 239 deutschen Handelspartnern Rang 73.

Die deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen sind geprägt von Sanktionen gegen das islamische Land. Anfang 2016 waren diese im Zuge des Atomabkommens gelockert worden. Allerdings ist weiterhin die Ausfuhr mancher Güter nach Iran verboten, andere müssen ein Genehmigungsverfahren durchlaufen.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte das Atomabkommen einseitig aufgekündigt und die amerikanischen Sanktionen 2018 so verschärft, dass auch der Wirtschaftsverkehr mit anderen Staaten beeinträchtigt wurde. Die EU hat im Zuge der aktuellen Proteste Sanktionen gegen Personen erlassen, die schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Am Montag beschloss sie, diese Sanktionen zu verschärfen.

Irans wirtschaftliche Lage ist schlecht. Die Währung ist seit Beginn der Proteste auf ein Rekordtief gestürzt, das Bruttoinlandsprodukt je Kopf beziffert die Weltbank auf 2760 Dollar. Zum Vergleich: In Deutschland beträgt es demnach 50.800 Dollar je Kopf.