Bürogebäude in Frankfurt am Main. Bild: Saskia Stöhr

Es gibt wohl nur wenige große Industrieunternehmen in Deutschland, die ihren Mitarbeitern ein so flexibles Arbeiten ermöglichen wie Volkswagen. Bis zu vier Tage in der Woche kann die deutsche Belegschaft von Europas größtem Autobauer von daheim aus arbeiten, wenn die Tätigkeit es zulässt. So kommen insgesamt rund 60 000 VW-Angestellte in den Genuss des superflexiblen Wechsels zwischen dem heimischen Arbeitszimmer und dem Büro. Wie bei vielen Unternehmen war auch bei Volkswagen das Coronavirus der Katalysator des Wandels: Im ersten Pandemiejahr 2020 schlossen Management und Betriebsrat eine entsprechende Vereinbarung, die für das „mobile Arbeiten“ die bisherige Möglichkeit deutlich erweiterte.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Doch nun wünscht sich die VW-Spitze wieder mehr Präsenz in den Büros. Der seit September amtierende Konzernchef Oliver Blume macht daraus intern keinen Hehl: Er wolle „die Teams stärker zurück ins Büro holen“, heißt es in seinem Umfeld. Der 54-Jährige sieht sich als Teamplayer. Persönliche Treffen und spontaner Austausch sind für ihn wichtige Erfolgsfaktoren, er plädiert für ein 50/50-Modell, bei dem die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit etwa hälftig zwischen Betrieb und daheim aufteilen.