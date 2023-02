Hacker greifen momentan massiv die IT-Systeme in Deutschland an. Einen Tag nach dem IT-Ausfall der Deutschen Lufthansa sind am Donnerstag die Internet-Seiten mehrere deutscher Flughäfen stundenlang nicht zu erreichen gewesen. Zwar war die Sicherheit der Passagiere und auch die des Flugverkehrs zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. IT-Spezialisten gehen jedoch davon aus, dass die momentanen Attacken nur die Vorboten Welle einer breiter angelegten Angriffswelle sind. Stehen doch auch die Verwaltung, viele Unternehmen und selbst Sicherheitsbehörden im Fadenkreuz der Cyberkriminellen. So könnte in den kommenden Tagen und Wochen ein wahrer Tsunami über der digitale Infrastruktur des Landes zusammenschlagen.

Hinter den jüngsten Attacken sollen gleich mehrere international arbeitende Gruppen stehen. Eine dieser Gruppe ist allem Anschein nach eine russische Cyberbande namens Killnet. Die hatte sich vor wenigen Tagen erst daran gemacht, die Rechner, auf denen Webseiten der Nato laufen, zu attackieren. Wie es nun aus Sicherheitskreise heißt, bombardiert Killnet die Computer seiner Opfer solange mit Datenmüll, bis diese kollabieren.

Mit diesen sogenannten DDoS-Angriffen werden gezielt Schwachstellen in den Computerprogrammen ausgenutzt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat daher alle Einrichtungen der sogenannten kritischen Infrastruktur im Land aufgefordert, ihre jeweiligen Systeme auf den neusten Stand der Technik zu bringen. Dafür sollen sie unverzüglich die von den Softwarehäusern bereitgestellten Sicherheitsaktualisierungen auf ihre Rechner spielen. Microsoft hatte gerade ein ganzes Bündel solcher sogenannter Patches bereitgestellt. Mit dieser Bereitstellung allerdings werden auch die zu schließenden Lücken bekanntgegeben. Das spielt den Hackern in die Hände, da sie gleichermaßen Zugriff auf diese Informationen haben.

Pannen bei der Bereitstellung von Patches

Dem Vernehmen nach soll es bei der jüngsten Bereitstellung einige Pannen gegeben haben. Auch lassen sich nicht wenige der Nutzer von Microsoft-Diensten mit den notwendigen Updates sehr viel zu Zeit – oft monatelang. Das aber lädt die Hacker geradezu ein, durch die so faktisch offen stehenden Türen und Tore ihrer Opfer zu gehen – und das wollen sie dieser Tage offenbar ausgiebig nutzen.

Das tun sie nicht in Handarbeit, sondern mit automatisierten Programmen. Diese Programme greifen quasi auf breiter Front an, suchen in Hunderttausenden Systemen nach Schwachstellen, um sie lahm zu legen oder gar durch ein offenes Nadelöhr in die Rechner ihrer Opfer einzudringen. Seit der Nacht auf Donnerstag beobachten Sicherheitsexperten eine deutlich erhöhte Zahl von Angriffen.

Nutzer erreichen Flughafen-Websites nicht

Während der Ausfall bei Lufthansa am Mittwoch noch auf eine bei Bauarbeiten versehentlich durchtrennte Datenleitung zurückzuführen war, wurden die Webseiten eines halben Dutzend deutscher Flughäfen mit einer massiven Angriffswelle überlastetet. Internetnutzer bekamen entweder weiße Bildschirme angezeigt oder den Hinweis, dass die Seiten nicht zu erreichen seien.

Betroffen waren Deutschlands viertgrößter Flughafen in Düsseldorf sowie die Airports in Hannover, Dortmund, Nürnberg und Karlsruhe/Baden-Baden. Der Flughafen Erfurt teilte mit, seine Seite vorsorglich abgeschaltet zu haben, da es eine starke Belastung gegeben habe und geprüft werde, ob es sich um einen Hackerangriff handele. Vom Münchner Flughafen hieß es, dass es schon am Mittwoch einen ähnlichen Angriff gegeben habe, Abwehrmaßnahmen hätten aber gegriffen.

Durch den Ausfall der Internet-Seiten konnten sich Passagiere nicht online über Starts und Landungen informieren, Auswirkungen auf den Flugbetrieb hatte der Hackerangriff aber nicht. Anfang der Woche erst hatte es einen massiven Cyberattacke auf die schwedische Fluggesellschaft SAS gegeben. Im Oktober waren die Seiten von 14 US-Flughäfen attackiert worden.