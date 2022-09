Desaströse Impf-Bilanz : Deutschland landet auf dem letzten Platz

Aktualisiert am

Unser Gesundheitssystem vernachlässigt seit jeher das Impfen. In einem internationalen Vergleich belegt es den letzten Platz. Das ist das Ergebnis einer bisher unveröffentlichten Studie.

Wer, wann mit den angepassten Impfstoffen geimpft werden soll, will die Stiko kommende Woche empfehlen. Bild: dpa

Was hilft am besten, um Krankheiten zu vermeiden und Menschenleben zu retten? Die Weltgesundheitsorganisation nennt zwei Mittel, die mit Abstand am effizientesten sind: Hygiene und Impfen. Deutschland gibt zwar sehr viel Geld für sein Gesundheitssystem aus. Aber ausgerechnet das besonders effiziente Impfen wird hierzulande systematisch vernachlässigt.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine Gruppe von internationalen Wissenschaftlern nach einem Vergleich der Impfpolitik und Impfbürokratie in 42 verschiedenen Ländern. Deutschland landet in ihrer Rangliste abgeschlagen auf dem letzten Platz. Die Forscher haben für ihre Untersuchung, die der F.A.S. vorab vorlag, acht Indikatoren identifiziert, die nach ihrer Überzeugung ein gut funktionierendes Impfsystem ausmachen.