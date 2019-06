Peter Hochholdinger : Deutscher Produktionschef verlässt Tesla

Falcon Heavy gestartet : Weitere 24 Satelliten für das Weltall

Tesla-Chef Elon Musk will in den kommenden Jahren ein enges Geflecht an Satelliten aufbauen, um ein weltumspannendes Internet zu erschaffen. Die 24 Satelliten, die die Rakete Falcon Heavy an Board hat, sind für die Nasa, das amerikanische Verteidigungsministerium und Universitäten.