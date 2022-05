Industrieländer im Vergleich : Deutsche zahlen höhere Sozialbeiträge und Steuern als fast alle anderen

Die Abgabenlast für Arbeitnehmerhaushalte ist in Deutschland höher als in den meisten anderen Industrieländern – und spürbare Entlastung nicht in Sicht. Zwar ist der Solidaritätszuschlag für die meisten Steuerzahler mit dem vergangenen Jahr weggefallen, aber die letzte umfassende Steuerreform liegt schon eineinhalb Jahrzehnte zurück, 2005 war die dritte Stufe des rot-grünen Entlastungspakets in Kraft getreten. Und bei den Sozialabgaben geht es inzwischen nur noch um die Frage, zu welchem Zeitpunkt der befürchtete starke Anstieg beginnt.

Neue Vergleichszahlen liefert die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) mit einer am Dienstag vorgelegten Untersuchung. Sie bestätigt: Durchschnittlich verdienende Arbeitnehmer in Deutschland gehören zu den am stärksten belasteten der Welt. Nur für verheiratete Alleinverdiener verhält es sich etwas anders: Sie profitieren davon, dass der Fiskus das Einkommen gedanklich auf beide Eheleute verteilt (Splitting).

Zweithöchste Gesamtbelastung

Der deutsche Single ohne Kinder, der vergangenes Jahr 71.157 brutto verdient hat, musste davon der Auswertung zufolge 17,5 Prozent ans Finanzamt abführen und 20,2 Prozent an die Sozialversicherungen. Die Gesamtbelastung von 37,7 Prozent ist im Vergleich die zweithöchste unter den untersuchten Industrieländern. Höher ist sie nur in Belgien mit 39,8 Prozent. In Frankreich machen sich deutlich geringere Sozialabgaben bemerkbar, dort ist die Gesamtlast des durchschnittlich verdienenden Ledigen (ohne Kinder) mit 27,8 Prozent etwa 10 Prozentpunkte geringer als bei seinem deutschen Kollegen. In der Schweiz sind es nochmals 10 Prozentpunkte weniger.

Typische Doppelverdiener mit zwei Kindern führen in Deutschland zwar relativ weniger von ihrem Bruttogehalt ab als kinderlose Singles, aber im internationalen Vergleich stehen sie nicht besser da – auch ihre Belastung wird nur von den Belgiern übertroffen: Mit 118.832 Euro zahlen sie durchschnittlich 9,1 Prozent Steuern und 20 Prozent Sozialabgaben. Die typisierte belgische Familie kommt auf eine Gesamtbelastung von 30,5 Prozent. Deutlich geringer ist sie in Frankreich (21 Prozent), Großbritannien (19,5 Prozent) und Niederlande (18,6 Prozent). Nochmals spürbar niedriger liegt sie in der Schweiz (11,5 Prozent) und Amerika (11,2 Prozent).

Die OECD beleuchtet traditionell auch die Gesamtbelastung der Arbeitskosten, also Bruttoverdienste der Arbeitnehmer zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber. Diese Differenz lässt erahnen, welche Hürden zu nehmen sind, wenn Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Auch in dieser Betrachtung ist das Bild aus deutscher Sicht wenig erbaulich: Für den kinderlosen Single beträgt die Belastung 48,1 Prozent, abermals ist sie nur in Belgien höher. Für das deutsche Doppelverdienerpaar mit zwei Kindern kommt die OECD auf einen „Abgabenkeil“ von 40,9 Prozent. Auch in dem Fall ist er nur in Belgien höher, Frankreich und Italien haben exakt denselben Satz wie Deutschland.

Schwierige Lage der Kranken- und Pflegekassen

Spürbare Entlastungen von Abgaben sind indes für Arbeitnehmerhaushalte derzeit nicht in Sicht. Der Koalitionsvertrag sieht keine Tarifänderung in der Einkommensteuer vor. Bundesfinanzminister Christian Lindener (FDP) setzt sich dafür ein, dass wenigstens die heimlichen Mehrbelastungen aus dem Zusammenspiel von Inflation und progressiven Steuertarif ausgeglichen werden.

Und bei den Sozialabgaben, die gerade für kleine und mittlere Einkommen den Großteil der Gesamtbelastung ausmachen, bahnt sich für die kommenden Jahre ein Anstieg an. Eine Garantie, sie weiterhin auf 40 Prozent des Bruttolohns zu begrenzen, hat die Ampelkoalition nicht gegeben.

Gesetzlich festgelegt ist schon jetzt, dass der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung zum 1. Januar 2023 von 2,4 auf 2,6 Prozent steigt. Bei 50.000 Euro Jahresgehalt sind das je 100 Euro mehr für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. In der Rentenversicherung rechnet die Regierung derzeit mit einem stabilen Beitragssatz von 18,6 Prozent für 2023 und 2024, weil die Rentenkasse noch Reserven hat. Danach droht dann aber gleich ein Sprung um 0,9 Punkte auf 19,5 Prozent. Das wären im Beispielfall je 225 Euro mehr im Jahr für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Noch schwieriger ist indes die Lage der Kranken- und Pflegekassen. Wie die AOK im April gewarnt hat, steht die gesetzliche Krankenversicherung vor einer Finanzlücke von 17 Milliarden Euro im Jahr 2023. Sofern die Regierung nicht zusätzliche Zuschüsse überweise, müssten die Zusatzbeiträge zum, Jahreswechsel von durchschnittlich 1,3 Prozent auf 2,4 Prozent steigen. Im Beispielfall wäre das eine Mehrbelastung von weiteren 275 Euro, jeweils für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ähnlich düster sieht es bei den Pflegekassen aus.

Die Vorstandschefin des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann, hat Linder deshalb schon aufgefordert, die fehlenden Milliarden aus dem Bundeshaushalt zuzuschießen. Der Finanzminister dürfe damit nicht bis zum Herbst warten, sondern müsse „umgehend klarmachen“, wie er die Beitragszahler vor weiterer Belastung schützen wolle. Umso wenige Spielraum bliebe dann freilich für Steuerentlastungen übrig.