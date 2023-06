Die Deutschen haben im Winter eifrig Gas und Öl gespart. Sie achten im Supermarkt auf günstigere Lebensmittel und kaufen deswegen weniger Bioware und gehen häufiger zum Discounter. Auch beim Bummel durch die Kleidungsgeschäfte halten sich die Menschen mehr zurück als früher. Und all das tun sie vor allem wegen der hohen Preissteigerungen seit einem Jahr. An einer Stelle aber sparen die Deutschen so gut wie gar nicht: am Urlaub.

Die Umsätze der Reiseveranstalter liegen 31 Prozent über dem Niveau für den Sommer 2022 und sogar über den Vor-Corona-Zahlen von 2019, zeigen Analysen von Travel Data & Analytics. 70 Prozent der Deutschen wollen auf jeden Fall in den Urlaub und damit deutlich mehr als 2022, hat die jährliche Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) durch 13.000 repräsentative Befragungen ermittelt. Nur acht Prozent wollen dabei weniger Geld ausgeben. Und das, obwohl auch Urlaubsreisen teurer geworden sind.