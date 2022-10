Aktualisiert am

Der Ifo-Geschäftsklimaindex hat sich im Oktober stabilisiert. Im Vormonat war das Barometer noch stark gefallen. Das dürfte jedoch nur eine Verschnaufpause und keine Trendwende sein. Die Wirtschaft steht an der Schwelle zur Rezession.

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen bleibt schlecht. Nach dem Absturz im September, stabilisierte sich der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo Instituts im Oktober und sank nur leicht um 0,1 Punkte auf 84,3 Zähler, wie es am Dienstag mitteilte. Das Barometer, das als wichtigster Konjunkturindikator gilt, sank damit auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020.

Während sich die Erwartungen etwas besserten, beurteilten die rund 9000 befragten Unternehmen ihre aktuelle Lage schlechter als noch im Vormonat. „Trotzdem blicken die Unternehmen sorgenvoll auf die nächsten Monate“ sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. „Die deutsche Wirtschaft steht vor einem schweren Winter.“

In der Industrie und im Baugewerbe hat der Pessimismus im Oktober weiter zugenommen. Beide Teilindizes gaben nochmals deutlich nach. Vor allem der Ausblick auf die kommenden Monate trübt die Stimmung der Unternehmen. Im Bauhauptgewerbe fiel der Indikator der Geschäftslage zudem auf den niedrigsten Stand seit Januar 2016, der Auftragsbestand sinkt. Die Auftragsbücher der Industriebetriebe seien zwar weiterhin voll, jedoch kämen immer weniger neue Aufträge hinzu, erklärte Fuest.

Einzelhandel bleibt das Sorgenkind

Nach einem starken Rückgang im September konnte sich die Stimmung der Dienstleister und Händler im Oktober hingegen ein wenig erholen. „Die Erwartungen bleiben jedoch äußerst düster, insbesondere im Einzelhandel“, mahnte Fuest. So blickten die Einzelhändler im Oktober so pessimistisch wie noch nie in die Zukunft. Vor allem die hohe Inflation verdirbt den Verbrauchern aktuell die Konsumlaune. Aus Sorge vor hohen Energierechnungen halten viele Haushalte ihr Geld zusammen.

Dass der Ifo-Index seinen Abwärtstrend im Oktober unterbrochen hat, liegt nach Einschätzung von KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib auch am „200-Millarden-Wumms“ der Bundesregierung. Auch Deka-Bank-Ökonom Andreas Scheuerle führt die Stabilisierung der Unternehmensstimmung auf die beschlossenen Energiepreisbremsen zurück. „Für die nahe Zukunft braut sich aber zunehmend Ungemach zusammen“, warnt er.

Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe, sieht die Wirtschaft vor schwierigen Monaten: „Die Unternehmen verharren im Depressionsmodus, die Energiekrise erstickt das Wirtschaftsleben“, kommentierte er. Weil immer mehr Verbraucher in Deckung gingen, stelle sich nur noch die Frage nach Dauer und Tiefe der Rezession. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank will ebenfalls „keine Entwarnung“ geben. Der Trend weise klar nach unten. „Außerdem befindet sich das Geschäftsklima weiter auf Niveaus, bei denen die deutsche Wirtschaft in der Vergangenheit geschrumpft war“, erklärte Krämer.

Die Zeichen stehen auf Rezession

Auch andere Stimmungsbarometer zeichnen ein düsteres Bild der deutschen Wirtschaft im Oktober. Der am Montag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex von S&P Global (früher Markit), der auf einer Befragung unter rund 800 Unternehmen beruht, verlor 1,6 Prozent auf 44,1 Zähler. Damit liegt das Barometer weit unter der Grenze von 44,1 Zählern, die Wachstum signalisiert; niedrigere Werte deuten auf ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung hin. So schlecht war die Stimmung zuletzt vor zweieinhalb Jahren, als die ersten Corona-Lockdowns verhängt wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass sich die „Talfahrt der deutschen Wirtschaft zu Beginn des vierten Quartals 2022 beschleunigt hat und die Anzeichen für eine bevorstehende Rezession in der größten Volkswirtschaft der Eurozone zugenommen haben“, kommentierte S&P-Volkswirt Phil Smith.

Das trübe Stimmungsbild passt zu den Erwartungen der Bundesbank. In ihrem jüngsten Monatsbericht sieht die Notenbank die deutsche Wirtschaft an der Schwelle zu einer Rezession. „Die anhaltend hohe Inflation und die Unsicherheit über die Energieversorgung und ihre Kosten belasten die deutsche Wirtschaft deutlich“, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Bericht. Schon im zurückliegenden Sommerquartal könnte das Bruttoinlandsprodukt schon nicht mehr gewachsen sein, sondern stagniert haben. Im gerade begonnenen Winterhalbjahr werde es dann wohl „deutlich sinken“, teilte die Bundesbank mit.