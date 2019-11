Deutsche Wirtschaft : „Made in Germany“ zieht immer noch

Es dauert eine Weile, bis der betagte Lastenaufzug in den zweiten Stock zum Büro des Berliner Start-ups Live EO gerumpelt ist. Oben ist dann aber Hightech angesagt: An großen Computerbildschirmen sitzen rund 20 junge Mitarbeiter, die mittels Künstlicher Intelligenz (KI) Satellitenbilder auswerten. Mit ihren Analysen warnen sie zum Beispiel die Deutsche Bahn, wo Bäume und Sträucher gefährlich nah an Gleisen stehen. Auch amerikanische Energieversorger gehören zu den Kunden. Ihnen sagt Live EO, wo die Gefahr besonders groß ist, dass Strommaste durch einen einfachen Funkenschlag verheerende Waldbrände auslösen könnten.

Das im Jahr 2017 gegründete Unternehmen ist eines der deutschen Vorzeige-Start-ups, weshalb Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kürzlich persönlich in Berlin-Kreuzberg vorbeischaute, um sich auf einem alten Ledersofa auf einem Perserteppich („Das ist ja ein schönes Wohnzimmer“) das Geschäftskonzept erklären zu lassen. Der Besuch, pünktlich zum einjährigen Jubiläum der KI-Strategie der Bundesregierung, sollte ein Signal sein: Seht her, Deutschland ist im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und China keineswegs so abgeschlagen, wie es zuweilen scheint. Die Zahl der deutschen KI-Start-ups summiere sich auf mehrere hundert, schwärmte Altmaier, und weiter: „Unsere Stärke ist die Verbindung von traditioneller und moderner Technik.“

Im Industriegeschäft nach wie vor erfolgreich

Doch wie stark, wie zukunftsfähig ist die deutsche Wirtschaft wirklich? Nimmt man die jüngsten Wachstumszahlen als Maßstab, müsste die Antwort lauten: geht so. Anfang des Jahrzehnts wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch mit Raten von 4 Prozent im Jahr. Heute gilt es dagegen schon als Erfolg, dass Deutschland im dritten Quartal nicht in eine Rezession geschlittert ist, sondern die Wirtschaftsleistung zumindest leicht zulegte. Die Digitalwirtschaft dominieren ausländische Konzerne wie Google, Amazon und Alibaba, die beliebtesten Handys kommen von Apple, Samsung oder Xiaomi.

Auf die Frage, wann Deutschland zuletzt ein Produkt entwickelt hat, nach dem das Ausland verrückt ist, nannte BDI-Präsident Dieter Kempf unlängst den Thermomix, die Universal-Küchenmaschine des Wuppertaler Mittelständlers Vorwerk – erfunden Anfang der achtziger Jahre. Die Autohersteller, lange Zeit das Aushängeschild der deutschen Industrie, mag öffentlich kaum noch jemand loben – allenfalls, wenn sie wie jüngst Volkswagen mit der Produktion des ersten Elektroautos für den Massenmarkt beginnen.

Dass im sogenannten B-to-C-Geschäft – darunter fallen die Produkte, die sich direkt an Verbraucher richten – andere Länder zuletzt innovativer waren als Deutschland, ist nicht zu übersehen. Weniger sichtbar ist, dass im B-to-B-Segment, im Industriegeschäft, Deutschland nach wie vor sehr erfolgreich ist. Die Nachfrage nach deutschen Maschinen ist im Ausland ungebrochen, daran ändern auch die diversen internationalen Handelskonflikte nichts.

Speerspitze einer neuen industriellen Revolution

Damit dies auch in Zukunft so bleibt, gibt es zum Beispiel die „Smart Factory“ in Kaiserslautern. Hier wird die industrielle Produktion von morgen, also die intelligente Fabrik, durchgespielt. Getragen wird sie von rund 50 Partnern aus Industrie und Forschung sowie dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Vor fünf Jahren hat der Verbund schon einmal für Aufsehen gesorgt – mit der ersten Industrie-4.0-Produktionsanlage, die auf der Hannover Messe vorgestellt wurde.

Nächstes Jahr wird, ebenfalls in Hannover, die nächste Innovation, das „Level 4“ präsentiert, wie Martin Ruskowski, der Vorsitzende der Technologie-Initiative, sagt. Das Schlagwort für die autonome, mit Künstlicher Intelligenz ausgestattete Produktion erinnert an die Entwicklungsstufen für das autonome Autofahren – und das soll es auch. In Kaiserslautern betrachten sie sich als Speerspitze einer neuen industriellen Revolution. Zwar arbeiten und forschen auch andere Standorte in Deutschland an der sich selbst steuernden Produktion, allen voran das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Aber Kaiserslautern gilt als Leuchtturm. Einig sind sich die diversen nationalen Champions in einem Punkt: International gebe es zu den deutschen Forschungsanstrengungen für die Industrie der Zukunft nichts Vergleichbares.