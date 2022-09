Deutsche Wirtschaft : Keine Angst vor dem Winter

Die Lage ist ernst, aber sie ist längst nicht so aussichtslos, wie sie mancher darstellt. Die Bundesregierung hat es nun selbst in der Hand, dass die Stimmung nicht kippt.

Wenn der Markt nicht irrt, muss sich Deutschland in diesem Winter warm an­ziehen. Eine Megawattstunde Strom, lieferbar im ersten Quartal 2023, wurde vor wenigen Tagen für mehr als 1000 Euro gehandelt. Das ist fünfzig Mal mehr als im vergangenen Jahr und wäre für Privatkunden und die Indus­trie unbezahlbar. Im besten Fall signalisiert dieser Preis Sorgen vor Versorgungsengpässen in wenigen Monaten. Im schlimmsten Fall signalisiert er Pa­nik.

Inzwischen ist der Preis zwar wieder gesunken, das mulmige Gefühl aber bleibt: Nach zwei Corona-Wintern steht Deutschland eine dunkle Jahreszeit bevor, die das Land noch einmal ganz anders erschüttern könnte als die Pandemie. Die Gefahr überfüllter Kran­kenhäuser und geschlossener Schu­len scheint zwar gebannt. Dafür drohen nun exorbitante Gas- und Stromrechnungen, ein sogenannter Nachfrageschock, weil die Menschen ihr Geld zusammenhalten müssen, und – so warnt beispielsweise Außenministerin Annalena Baerbock – „Volksaufstände“ im Winter.

Wie schlimm es wirtschaftlich und auf den Straßen kommen wird, weiß heute kein Mensch. Sicher ist: Die Gemengelage spielt jenen in die Karten, die ohnehin gern zündeln und den sozialen Sprengstoff am liebsten zur Explosion bringen wollen. AfD und Linke haben zu Massenprotesten und Montagsdemonstrationen aufgerufen. Die Situation ist schon jetzt emotional aufgeladen, wie wütende Briefe ostdeutscher Handwerker an den Kanzler zeigen. Umso wichtiger ist es, die wirtschaftliche Lage und die sich anbahnenden Probleme so nüchtern wie möglich zu betrachten.

Die Habenseite kann sich noch sehen lassen

Wie widerstandsfähig ist die deutsche Volkswirtschaft? Drei Gründe lassen befürchten, dass sie für einen Härtetest nicht so gut gerüstet ist wie noch vor wenigen Jahren. Erstens treffen die Schockwellen auf eine angeschlagene Volkswirtschaft. Anders als während der Pandemie hat sie kein Jahrzehnt des Wachstums hinter sich, sondern eine Rezession, deren Verluste sie gerade erst wieder aufgeholt hat.

Zweitens kann der Staat wegen der ge­stiegenen Zinsen nicht mehr umsonst Schulden aufnehmen. Der Schuldenquote ist zudem zehn Prozentpunkte höher als vor Corona. Drittens sind der Europäischen Zentralbank die Hän­de gebunden. Während der Pandemie konnte sie den Abschwung mit einer ultralockeren Geldpolitik abfedern. Jetzt muss sie mit höheren Leitzinsen gegen die steigenden Preise an­kämpfen. Die Inflation hat sich auf viel zu hohem Niveau festgesetzt und die Corona-Ersparnisse der Bürger auf­gezehrt. Auf absehbare Zeit wird die hohe Inflation nicht verschwinden.

Die Lage ist also ernst, aber sie ist längst nicht so aussichtslos, wie sie mancher nun darstellt. Deutschland ist weder der „kranke Mann Europas“, der es Anfang des Jahrtausends war. Noch muss die Politik in Angst erstarren und tatenlos zusehen, wie es bergab geht. Auf der Habenseite steht der Arbeitsmarkt, der intakt ist. Statt Massenarbeitslosigkeit ist der Mangel an Fachkräften, Kellnern und sonstigen Mitarbeitern das bestimmende Thema. Der gesetzliche Mindestlohn stärkt die Einkommen von Millionen Geringverdienern, die wegen der ho­hen Preise besonders in die Bredouille kommen.

Und auch die Mittelschicht, die in Deutschland größer ist als beispielsweise in Amerika und Groß­britannien, ist entgegen aller Unkenrufe seit fast zwanzig Jahren sehr stabil. Das ist ein echtes Pfund, das die Bundesregierung schützen muss. Die Erfahrung zeigt, dass der soziale Frieden vor allem dann bedroht ist, wenn die Mittelschicht absteigt.

Aktuelle Umfragen sind in dieser Hinsicht eher beruhigend. Die Inflation ist zwar die größte Sorge der Deutschen, die meisten sehen die Substanz ihres Wohlstandes aber zu­mindest derzeit nicht in Gefahr. Be­sorgniserregender ist das geringe Vertrauen, das die Bürger der Bundes­regierung entgegenbringen. Nicht einmal jeder Sechste hatte zuletzt den Eindruck, die Bundesregierung habe die Lage im Griff. Das birgt Sprengstoff. Denn eine Regierung, die als inkompetent wahrgenommen wird, ist wie gemacht dafür, in der Krise zum Sündenbock erklärt und offen angefeindet zu werden.

Für die Frage, wie stabil Deutschland durch den Winter kommt, ist also nicht allein entscheidend, wie viel Gas fließt und wie viele Milliarden Euro die Regierung verteilt. Sie muss auch geschlossen auftreten und entschlossen handeln. Und sie muss einen ge­sunden und glaubwürdigen Op­ti­mismus verströmen, die Klau­sur­tagung in Meseberg war in dieser Hinsicht ein Anfang. Eine Rezession ist wahrscheinlich und schmerzhaft. Aber Deutschland kann sie aus­halten, ohne dass alles zusammenbricht.