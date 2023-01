Wirtschaftspolitik : Keine Angst vor dem Wandel

Aktualisiert am

Die deutsche Wirtschaft zeigt sich in der Krise flexibler als befürchtet. Die Politik sollte den Unternehmen auch künftig mehr zutrauen und den Rahmen schaffen für eine funktionierende Marktwirtschaft.

Industrieroboter in einem VW-Werk Bild: dpa

Vor einer Reihe von Jahren erschien in einem mutmaßlich wenig gelesenen Sammelband ein Beitrag des Ökonomen Carl Christian von Weizsäcker mit dem beziehungsreichen Titel „Über den Fortschritt“. Darin postuliert von Weizsäcker, inspiriert durch Friedrich von Hayek, dass eine Planwirtschaft allenfalls in der Lage sein dürfte, einen wirtschaftlichen Status quo zu verwalten. Die Wirtschaft ist aber nicht stationär. Sie unterliegt einem in der Regel nicht präzise vorhersehbaren Wandel.

Gerald Braunberger

Für den Umgang mit diesen dynamischen Prozessen eignet sich Planwirtschaft nicht, wohl aber eine in eine offene Gesellschaft eingebettete Marktwirtschaft. Die offene Gesellschaft ist überlegen in der Verbreitung und Nutzung dezentralen Wissens. Auch in Marktwirtschaften würden vorhandene Ressourcen zwar nicht optimal genutzt, betont von Weizsäcker, aber sie gestatteten den Fortschritt. Das sei ihre eigentliche Stärke.