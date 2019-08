F.A.Z.-Umfrage zur Lage in Hongkong : Deutsche Unternehmen meiden klare Worte

Joe Kaeser mahnt gewaltfreien Dialog und Einhaltung des geltenden Rechts in Hongkong an. Viele deutsche Konzerne sind besorgt, drucksen aber herum – sie haben Milliarden in China investiert.

Studenten demonstrieren am 22. August vor dem Rathaus in Hongkong. Bild: Reuters

Wie hältst Du es mit China? Einem autokratisch regierten Riesenreich, in dem es weder Meinungsfreiheit noch freie Wahlen gibt. Dessen Führung aber seinen mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern eine wirtschaftliche Perspektive gegeben hat, viele aus der Armut geholt und damit seit Jahren den Takt der Weltwirtschaft bestimmt. Seit den Unruhen in Hongkong müssen sich auch deutsche Firmen diese Fragen gefallen lassen. Position beziehen, für die, die dort westliche Werte verteidigen? Oder Stillhalten, um das Geschäft in China nicht zu gefährden?

Die Antwort ist für Vorstände nicht einfach, auch in Deutschland hängen schließlich Zigtausende Arbeitsplätze davon ab. China ist nicht nur heute schon der größte Automobilmarkt der Welt und der größte Chemikalienmarkt der Welt, das Land bietet noch immer Wachstumsperspektiven, von denen andere nur träumen können. Alle Unternehmen haben also eine Menge zu verlieren.

Entsprechend vorsichtig antworten die Führungsriegen auf die Fragen der F.A.Z. Viele sind in kurzen Statements sichtlich bemüht, ihre Werte hochzuhalten, ohne die Chinesen zu verärgern. Andere wie Infineon oder BMW trauen sich gar nicht aus der Deckung. Auch der Autohersteller Daimler, der mittlerweile mehr als jeden vierten Mercedes in China verkauft, schafft es nur zu einem „Wir beobachten die Entwicklung genau und hoffen auf eine baldige Deeskalation“.

Klartext von Kaeser

Doch nicht alle verschanzen sich. Joe Kaeser zum Beispiel hat eine klare Forderung: „Die deutsche Wirtschaft schätzt Hongkongs Reputation als einen Standort, in dem freier Handel, Rechtssicherheit und Offenheit in der Meinungsäußerung ein hohes Gut sind; für die deutsche Wirtschaft ist es wichtig, dass diese hohen Standards erhalten bleiben“, sagte der Vorstandsvorsitzende von Siemens auf Anfrage der F.A.Z. Allerdings spricht er nicht als Chef des Münchner Technologiekonzerns, sondern als Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft (APA), der er vor einem halben Jahr geworden ist.

„Mainland China und Hongkong haben im Rahmen des für die Sonderverwaltungszone vereinbarten ,one country – two systems‘-Prinzips eine große Verantwortung übernommen“, mahnt Kaeser. „Die unterschiedlichen Positionen sollten in einem gewaltfreien Dialog auf Basis geltenden Rechts diskutiert und Lösungen entwickelt werden – die deutsche Wirtschaft blickt besorgt auf die Entwicklung in der Sonderverwaltungszone.“ Alleine in Hongkong gebe es mehr als 600 deutsche Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern. „Auch deshalb hoffen wir, dass schnell eine gemeinsame Lösung gefunden wird.“

Wohl und Wehe an China geknüpft

Die Unterscheidung der Funktionen von Siemens- und APA-Vorsitz ist essentiell: Denn die deutschen Unternehmen, wie auch Siemens, sind weniger auskunftsfreudig, geht es um ihre eigene, konkrete Situation. So ist Siemens lediglich zu entlocken, dass die Geschehnisse keine Auswirkungen auf die Investitionspläne hätten. Mit zuletzt 8,1 Milliarden Euro Umsatz ist China für Siemens hinter den Vereinigten Staaten und Deutschland der drittgrößte Markt.

Nach Einschätzung des Chemiekonzerns BASF sollten sich die Europäer für eine friedliche Lösung des Hongkong-Konfliktes einsetzen. Der Konzern, der seine gesamten Aktivitäten in Asien von Hongkong aus steuert, verweist ebenfalls darauf, dass Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit im Rahmen des für die Sonderverwaltungszone geltenden „Ein Land – zwei Systeme“-Prinzips eine wichtige Rolle spielten. Zugleich sei Hongkong auch für China ein wichtiger Standort, und die chinesische Wirtschaft habe ein hohes Interesse daran, dass der Wirtschaftsstandort und Finanzplatz Hongkong als Tor zum Westen weiter funktioniere.