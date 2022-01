EU-Streit um Atomkraft : Umwelthilfe: Deutschland muss notfalls gegen Taxonomie klagen

Im Streit über die EU-Taxonomie zur Förderung von Investitionen in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten versuchen die Kritiker in Deutschland juristischen Druck aufzubauen. Er richtet sich gegen Pläne der EU-Kommission, Erdgas und Atomkraft unter bestimmten Voraussetzungen als nachhaltig einzustufen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) forderte die Bundesregierung am Montag auf, die „rechtswidrige Aufnahme von Atom und fossilem Gas in die EU-Taxonomie abzulehnen“.

Notfalls müsse die Bundesregierung klagen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte am Sonntag ein Nein der Bundesregierung zu den Plänen der EU-Kommission angekündigt. Allerdings gilt als ausgeschlossen, dass Deutschland in der EU die nötige Stimmenmehrheit gegen die Pläne organisieren kann.