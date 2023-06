Die Wirtschaft in Europa wächst überwiegend leicht, aber in Deutschland eben nicht. Die größte Volkswirtschaft der Region erlebt gerade eine technische Rezession, ohne dass Besserung in Sicht ist. In zwei Quartalen hintereinander ist die Wirtschaftsleistung hierzulande gesunken, wie die Statistiker jüngst gemessen haben. So schnell wird sich das kaum ändern: Zu erwarten ist, dass das hiesige Wirtschaftswachstum schwächer bleibt als in anderen Ländern Europas.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft, verantwortlich für Immobilien.



Der Ökonom Oliver Holtemöller rechnet damit, dass sich die deutsche Wirtschaft noch länger schwertut und auch das dritte Quartal schlechter läuft als bisher angenommen. „Wir sind in einem Abschwung – und das wird sich erst langsam auflösen“, sagt der stellvertretende Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) im Gespräch. Die Stimmungsindikatoren haben sich verschlechtert, weswegen auch das zweite Halbjahr schwächer sein dürfte. „Im Euroraum lief es deutlich besser, aber auch hier haben sich die Stimmungsindikatoren verschlechtert.“ Er erwartet jedoch keine Rezession im Euroraum.