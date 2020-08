Antrag bei Netzagentur : Post soll Briefporto senken

Die Auseinandersetzung um das Briefporto der Deutschen Post geht in die nächste und womöglich entscheidende Runde. Mit einem förmlichen Antrag, die Briefpreise rückwirkend neu festzusetzen, setzt der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) die Politik und die Marktaufsicht unter Entscheidungsdruck. Die geltende Portogenehmigung von 2019 verstoße laut einem Gerichtsurteil gegen das Postgesetz. Damit sei die Bundesnetzagentur verpflichtet, diese Genehmigung aufzuheben und neu zu bescheiden, heißt es in dem Antrag. „Im Ergebnis muss das Porto von derzeit 80 Cent für einen Standardbrief rückwirkend deutlich gesenkt werden“, sagte der BIEK-Vorsitzende Marten Bosselmann der F.A.Z. Es könne nicht sein, dass Postkunden noch bis Ende 2021 rechtswidrig überhöhte Preise bezahlten.

Die Postkonkurrenten stützen sich auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Demnach war zwar nur die Portoerhöhung auf 70 Cent für die Jahre 2016 bis 2018 rechtswidrig. Die Einwände des obersten Verwaltungsgerichts sind nach Einschätzung des BIEK aber in gleicher Weise für das bis 2021 genehmigte Porto gültig. Denn auch bei dieser Entscheidung stützte sich die Netzagentur auf die hohen Gewinne, welche frühere staatliche Postunternehmen in anderen EU-Staaten erzielen. Dafür gibt es aber laut Bundesverwaltungsgericht keine Grundlage im Postgesetz. Wie die inzwischen vorliegende Entscheidungsbegründung zeigt, sieht das Gericht weitere schwerwiegende Verstöße. Gerügt wird, dass die Netzagentur auch Kosten des Paketdienstes heranziehe, um das Briefporto in die Höhe zu schrauben. Weil die Post Briefe und Pakete zu einem großen Teil gemeinsam in der „Verbundzustellung“ ausliefert, führt die Kostenzuordnung immer wieder zu Streitigkeiten. „Diese Feststellungen sind ein Meilenstein für uns. Damit folgt das Gericht unserer Kritik, dass das Porto strukturell zu hoch angesetzt wird“, sagte Bosselmann.