Die Bundesnetzagentur hat den Antrag der Deutschen Post abgelehnt, das Briefporto vorzeitig erhöhen zu dürfen. Das hat die Regulierungsbehörde aus Bonn dem Dax-Konzern am Montagmorgen mitgeteilt. Dabei geht es etwa um den Standardbrief, der derzeit 85 Cent kostet oder die Postkarte zu 70 Cent, das Paketporto ist nicht reguliert.

Grundlage für die Entscheidung waren die Zahlen der Post über die Entwicklung der Stückkosten je Brief. Diese hatte die Netzagentur in ihrer Untersuchung von dem Unternehmen bekommen. Gegenüber der Portoerhöhung aus dem Jahr 2021 sei es der Post nicht gelungen, eine Steigerung der Stückkosten hinreichend nachzuweisen, teilte der Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller nun mit. „Wir sehen das herausfordernde Umfeld im Brief- und Paketgeschäft, aber nach den vorgelegten Daten reichen die Briefpreise aus, um die Stückkosten zu decken. Im regulierten Briefbereich wird ein Gewinn erwirtschaftet“, sagte Müller.

Stückkosten sogar leicht gesunken

Auch bei rückläufigen Sendungsmengen seien die Durchschnittskosten nicht gestiegen. Der Post sei es sogar gelungen, die Stückkosten im Vergleich zum Jahr 2021 leicht zu senken, teilte die Netzagentur mit. Die Regulierungsbehörde sieht daher keinen Grund für eine vorzeitige Erhöhung. Die Post hatte eine vorzeitige Erhöhung des Briefportos wegen der Inflation und auch wegen des jetzt abgeschlossenen Tarifvertrags durchsetzen wollen, dessen hohe Kosten das Unternehmen beklagt.

Die Post kritisierte die Entscheidung. „Die Entscheidung verschärft den Kostendruck im Briefbereich. Investitionen in einen nachhaltigen postalischen Universaldienst sind unter diesen Rahmenbedingungen kaum mehr möglich“, ließ sich Nikola Hagleitner, die im Vorstand für Post & Paket zuständig ist, in einer Unternehmensmitteilung zitieren. „Dass die Behörde die in diesem Umfang nie dagewesenen Prognoseabweichungen nicht korrigiert und die reale wirtschaftliche Entwicklung ignoriert, ist nicht nachvollziehbar“, teilte das Unternehmen darin mit. Das Vorgehen gefährde die flächendeckende postalische Versorgung in Deutschland.

Inflation und Tarifabschluss berücksichtigt

Die von der Post angeführte höhere Inflation führte nicht dazu, dass eine Anpassung des Portos erforderlich wäre, argumentiert hingegen die Regulierungsbehörde. Die Entwicklung der allgemeinen Inflation sieht die Netzagentur nicht als signifikante Größe für die relevanten Kosten im Briefbereich an. Und auch den steigenden Tariflöhnen stünden andere, kostensenkende Maßnahmen gegenüber.

„Die Briefporti sind nicht für Herausforderungen in anderen Geschäftsbereichen nutzbar“, teilte die Bundesnetzagentur mit. So entfielen rund 85 Prozent des Umsatzes auf andere Segmente wie etwa Pakete und Geschäftspost. „Dort anfallende Kostensteigerungen müssen in diesen Segmenten über die Preise an Kunden weitergegeben werden“, hieß es von der Netzagentur.

Die Deutsche Post kann jetzt erst turnusgemäß für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2025 eine Portoerhöhung beantragen. Das Unternehmen prüft nun, wie es Kosten sparen kann. Die Aktie der Deutschen Post lag am Montagvormittag leicht im Minus.