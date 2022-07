Deutsche Konjunktur : Wir stehen am Rande einer Rezession

Knappes Gas in Europa, steigende Zinsen und dann noch die Folgen von Null Covid in China: Kann die Regierung einen Abschwung überhaupt noch aufhalten?

An diesem Montag ist in Berlin wieder Krisengipfeltag. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) beraten sich mit den Vorstandschefs der Dax-Konzerne über die Folgen des Krieges in der Ukraine. Konkret soll es um die Energieversorgung und die gestörten Lieferketten gehen.

Mitte April hatte die Runde schon einmal getagt, seitdem haben sich die wirtschaftlichen Aussichten nochmals deutlich eingetrübt. Sorgenvoll schauen Politik und Wirtschaft auf den 21. Juli. Dann wird sich zeigen, ob nach der jetzt beginnenden Wartung der Pipeline Nord Stream 1 wieder Gas aus Russland fließt. Und auch, ob Deutschland wieder eine Rezession droht, die zweite innerhalb kurzer Zeit.

Wirtschaftsminister Habeck nutzt derzeit jede Kamera, um das Land auf schwere Zeiten einzustimmen. Auf der Handwerksmesse in der vergangenen Woche in München warnte er: „Es kommen noch enorme Preiserhöhungen.“ Wenig später bezeichnete er in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ die Rettung des angeschlagenen Energieversorgers Uniper als einen dieser „Whatever it takes“-Momente: Koste es, was es wolle.

Der Wirtschaftsminister warnt vor einem Chaos auf dem Energiemarkt

Die Politik müsse verhindern, „dass der deutsche, der europäische Energiemarkt durch das Kollabieren eines Unternehmens ins Chaos gerät“. Lars Feld, Berater von Finanzminister Christian Lindner (FDP) und früherer Vorsitzender des Sachverständigenrats, hat Habeck bei Lanz gesehen – und nach einer Weile abgeschaltet. „Das war mir irgendwann zu viel Doom“, sagt der Freiburger Ökonom mit Blick auf Habecks düsteres Lagebild.

Dass sich der wirtschaftliche Ausblick eintrübt, sieht aber auch Feld so. „Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession ist deutlich gestiegen.“ Das liege nicht allein an den hohen Gaspreisen in Europa. „Die USA sind wegen der Zinserhöhungen der Fed klar auf Rezessionskurs. Es rechnet kaum jemand noch mit einer sanften Landung. Ob die 4 Prozent Wachstum in China erreicht werden, ist angesichts der Zero-Covid-Politik auch fraglich.“ Da braue sich etwas zusammen.

2020 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 4,6 Prozent geschrumpft, 2021 dann wieder um 2,9 Prozent gewachsen. Anfang des Jahres stellte Habeck für dieses Jahr ein Plus von 3,6 Prozent in Aussicht. Doch davon ist nach vier Monaten Krieg in der Ukraine nicht mehr viel übrig. Die jüngsten Prognosen vom Industrieverband BDI und dem Leipzig-Institut für Wirtschaftsforschung aus Halle halten nur noch 1,5 Prozent für realistisch – und das auch nur unter der Voraussetzung, dass wieder Gas aus Russland kommt.

Wirtschaftsweise sieht Potential für eine Rezession

„Eine Rezession ist wahrscheinlicher geworden“, sagt auch Monika Schnitzer, eine der derzeit drei „Wirtschaftsweisen“. Schnitzer fügt aber hinzu: „Sie ist nicht unausweichlich.“ Die vergangenen vier Monate seien wichtig gewesen, um die Gasspeicher aufzufüllen und den Bau von LNG-Terminals voranzutreiben. Jetzt sei es wichtig, dass die Energieversorger die höheren Preise auch an die Kunden weitergäben, „mit gezielten Hilfen für diejenigen, die sich das Heizen nicht mehr leisten können“.

Schnitzer ist überzeugt: „Ein hoher Gaspreis ist nicht so schlimm, wie gar kein Gas zu bekommen.“ Zwei bis drei Jahre, schätzt sie, werden die Energiepreise noch hoch bleiben.

Eine spannende Frage dabei lautet: Sorgt die Abkühlung der Konjunktur dafür, dass die zuletzt außergewöhnlich hohe Inflation zurückgeht? Auf den internationalen Rohstoffmärkten sind zuletzt viele Preise gefallen. Kupfer etwa hat sich deutlich verbilligt, Nickel und Zinn ebenso. Auch der Ölpreis, der noch im März bei knapp 130 Dollar je Fass der Nordseesorte Brent gestanden hatte, fiel in der zurückliegenden Woche erstmals wieder unter 100 Dollar.