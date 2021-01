Deutsche Gesundheitsämter : Die schaffen das

Im Gesundheitsamt Berlin-Mitte geht es zu wie in einer Bundeswehrkaserne. Soldaten stehen rauchend draußen vor der Tür. Drinnen laufen sie die für Malerarbeiten abgeklebten Treppen hoch und runter, immer gut zu erkennen an ihren Uniformen, die sie selbst als Hilfsarbeiter für die regionale Verwaltung nicht ablegen dürfen. „Die Soldaten sind hier überall“, raunt eine Bezirksmitarbeiterin, als sie die erstaunten Blicke der Besucher sieht, und ergänzt dann unbekümmert: „Wir haben uns daran gewöhnt.“

Das Gesundheitsamt als Krisengebiet: Das ist das Bild, das von rund 380 Gesundheitsämtern im Land in der Corona-Krise vorherrscht, spätestens seitdem die Bundeswehr zumindest optisch übernommen hat. Seit Herbst helfen die Soldaten tatkräftig mit bei der Kontaktnachverfolgung, nicht im Feld, sondern in kargen Büros: Sie telefonieren Kontaktpersonen hinterher, füllen Formulare aus. Der Anblick passt zum Bild der überforderten Gesundheitsämter, das die Politik gebetsmühlenartig wiederholt, um die Bevölkerung auch im harten Lockdown bei der Stange zu halten. Aber ist dieses Bild des Kontrollverlustes auch das korrekte Bild?

Rückkehr der Freiheit versus Kontrollverlust

Im Gesundheitsamt Mitte hält der wackere Amtsarzt Lukas Murajda mit seinen Mitarbeitern die Stellung. Ihm sind zwar die unzähligen Überstunden anzusehen, seit nunmehr einem Jahr arbeiten er und seine Mitarbeiter „unter Volldampf, um die Welt zu retten“, wie er ironisch kommentiert. Aber Überforderung? Eigentlich, so scheint es an jenem Freitagabend im Januar, hat er die Lage auch bei Inzidenzen von mehr als 100 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in der Woche im Griff. Wenn man einmal von seinem chronischen Mangel an Freizeit absieht. Jedenfalls hat er noch Kapazitäten, mitten in der Pandemie einen Umzug zu stemmen: Ein Teil des Gesundheitsamtes muss gerade in ein altes, ehrwürdige Gebäude an der Turmstraße umziehen.

„Wir wollen auf einen Wert von unter 50 kommen“, betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erst vergangene Woche wieder, weil dies der „mittleren Leistungsfähigkeit“ eines Gesundheitsamtes entspreche, mit der die Kontakte noch nachverfolgt werden könnten. Die Zahl ist nicht wissenschaftlich fundiert, sagt auch Merkel, manche meinen sogar, sie sei willkürlich gewählt. Jenseits dieser Zahl, so lautet der Umkehrschluss, ist die Seuche nicht mehr zu kontrollieren.

Die Zahl hält sich hartnäckig, obwohl es mehrere Probleme mit ihr gibt. Da ist zuerst ihre Janusköpfigkeit, sie bedeutet Verheißung und Verderben zugleich: Die 50 verspricht die Rückkehr der Freiheit, sie ist deshalb ein erstrebenswertes Ziel. Solange Deutschland allerdings darüber liegt, das gewünschte Ziel mancherorts sogar um ein Vielfaches übertrifft, bedeutet sie nichts weniger als den Kontrollverlust, also eigentlich einen Eindruck, den die Politik unter allen Umständen vermeiden sollte. Tut sie aber nicht.

Ein anderes Problem besteht darin, dass sie sich nicht ändert. Oder besser gesagt: Dass sich die Begründung für sie nicht ändert, obwohl sich die Arbeit der Gesundheitsämter und ihre Professionalität stark gewandelt haben. Die Botschaft, die sich damit verbindet, ist deshalb deprimierend: Es geht nicht voran.

Keine überforderten Deppen

Die gute Nachricht lautet: Diese Botschaft ist falsch. Seitdem vor genau einem Jahr der erste Corona-Fall in Deutschland aufgetaucht ist, haben das Land, die Politik und nicht zuletzt die Gesundheitsämter eine Menge gelernt. Personell und technisch haben die Behörden aufgerüstet, teure Software angeschafft, Mitarbeiter geschult, Prozesse optimiert und Verfahren verschlankt.