Deutsche Doppelmoral : Alles, bloß nicht bei uns

Als Robert Habeck Mitte März in einen Airbus der Flugbereitschaft stieg, um nach Qatar zu fliegen, da ahnte der Bundeswirtschaftsminister nicht, wie viel Aufregung es noch um diese Reise geben würde. Vermutlich ahnte er es auch in dem Moment noch nicht, als er dem Handelsminister des Wüstenstaats die Hand reichte. Doch kaum war das Foto von Habeck mit seiner gebeugten Körperhaltung und dem gesenkten Blick vor dem aufrecht stehenden Scheich Mohammed bin Hamad bin Kasim al-Abdullah Al Thani in Deutschland angekommen, brach ein Sturm der Entrüstung los.

Kein Gas mehr von Russlands Kriegstreiber Wladimir Putin wollen, sich dann aber vor einem anderen autoritären Regime verneigen, in der Hoffnung auf dessen Gas? Dem Grünen wurde Doppelmoral vorgeworfen. Wäre Habeck nicht Protagonist, sondern Beobachter gewesen, hätte er vielleicht selbst gesagt: Geht’s noch, Alter?