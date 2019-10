Deutsche Bank : Wo Sewing noch liefern muss

Es war absehbar, dass die Deutsche Bank im dritten Quartal einen hohen Verlust gemacht hat. Die Überraschungen stecken anderswo in ihren Büchern.

Dass die Deutsche Bank auch für das dritte Quartal hohe Verluste meldet, dürfte kaum jemanden überraschen. Der Umbau, den Vorstandschef Christian Sewing angestoßen hat, ist aufwendig und teuer. Auch im Gesamtjahr dürfte kaum noch ein Plus zu erwarten sein.

Die Überraschungen stehen anderswo in dem Zahlenwerk, das die Bank am Mittwoch veröffentlicht hat. Vor allem, dass die Erträge im Anleihegeschäft deutlich zurückgegangen sind, obwohl andere Großbanken hier Umsatzsprünge melden, ist ein Schlag ins Kontor. Nachdem Sewing den Aktienhandel weitgehend eingedampft hat, hängen Wohl und Wehe des Investmentbankings fast komplett am Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen.

Einzelne Schwachpunkte

Finanzvorstand James von Moltke schiebt den Rückgang auf einzelne Schwachpunkte – zum Beispiel Verluste mit argentinischen Anleihen –, die man inzwischen angegangen sei. Aber wenn sich die Deutsche Bank auf ihre Stellung als führende Kraft am Anleihemarkt konzentrieren will, muss sie hier auch liefern.

Auf der Habenseite kann Sewing verbuchen, dass die Bank trotz ihres Rückzugs aus dem Aktienhandel weiterhin für die Begleitung von Börsengängen gebucht wird. Das hätten viele Beobachter nicht erwartet. Wie viel Arbeit beim Umbau der Investmentbank noch vor ihm liegt, zeigen zwei Zahlen deutlich: Von den Gesamteinnahmen von 1,6 Milliarden Euro blieben unterm Strich gerade einmal 64 Millionen übrig. Das ist sehr auf Kante genäht.