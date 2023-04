Die Deutsche Bank ist so gut in das Jahr 2023 gestartet wie zuletzt vor zehn Jahren. Deutschlands größtes Kreditinstitut steigerte den Nettogewinn im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. An der Börse legte die Aktie in den ersten Handelsstunden um 2,8 Prozent auf 9,80 Euro zu.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Gleichwohl setzte der Vorstand das Kostensenkungsziel herauf. Die Kostenbasis soll statt um 2 Milliarden Euro um 2,5 Milliarden Euro bis 2025 sinken. Dies soll durch „strikte Einstellungsbeschränkungen in kundenfernen Bereichen“, einen „gezielten Stellenabbau in den Führungsebenen“, die Verschlankung des Baufinanzierungsgeschäfts sowie die weitere Verkleinerung des Technologiezentrums in Russland geschehen, wie die Deutsche Bank am Donnerstagmorgen mitteilte. In einer anschließenden Telefonkonferenz mit Journalisten konkretisierten der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing und sein Stellvertreter, Finanzvorstand James von Moltke, die Stellenkürzungen: 5 Prozent der Führungskräfte, das entspräche etwa 800 Personen, könnten eingespart werden. Zuvor getätigte Investitionen in Automatisierung erlaubten nun eine schlankere Organisation und Effizienzgewinne.

Einlagen im Fokus

Journalisten und Analysten interessierten vor allem die Auswirkungen der Turbulenzen im Bankensektor, die von den kollabierten US-Regionalinstituten Silicon Valley Bank und Signature ausgingen. Der Rückgang der Einlagen in der Deutschen Bank um 4 Prozent im Quartalsvergleich sei auf den erhöhten Wettbewerb nach dem Zinsanstieg zurückzuführen, betonte von Moltke. Anleger hätten schon vor den Turbulenzen Spargelder von niedrig verzinsten Konten in höher verzinste Geldmarktfonds umgeschichtet, das meiste davon sei in hauseigene Fonds geflossen und damit in der Bank geblieben.

Als dann die Credit Suisse in Schieflage geriet und wegen hoher Mittelabflüsse von rund 70 Milliarden Euro im ersten Quartal vom größeren Schweizer Rivalen UBS aufgefangen wurde, habe es auch spekulative Attacken auf die Deutsche Bank gegeben, gaben die beiden Deutsche-Bank-Vorstände zu. So waren wie berichtet die Prämien für Kreditausfallversicherungen deutlich gestiegen. Die Deutsche Bank aber habe sich als sicherer Hafen erwiesen, sagte Sewing. Ihre Einlagenbasis gerade in Deutschland sei überaus stabil. Im April sei die Stabilität in den ganzen Bankensektor zurückgekehrt, sagte von Moltke. Er gehe davon aus, dass die Deutsche Bank die 600 Milliarden Euro an Einlagen bald wieder überschreite.

Auf die Frage der F.A.Z., ob es das am Donnerstag skizzierte Sparprogramm auch ohne die spekulativen Attacken auf die Deutsche Bank im März gegeben hätte, antwortete Sewing mit einem klaren “Ja“. Beides sei völlig unabhängig voneinander zu sehen. Das Ziel von 10 Prozent Eigenkapitalrendite reiche nicht. Der Profitabilitätskurs müsse beschleunigt werden, wenn die Deutsche Bank ihr langfristiges Ziel der Marktführerschaft in Europa erreichen wolle. Den Aktienkurs will der Vorstand auch treiben durch den Rückkauf eigener Aktien. Bisher ist die Aufsicht zurückhaltend, aber von Moltke zeigte sich zuversichtlich, ab dem zweiten Halbjahr ein Aktienrückkaufprogramm starten zu können.

Vorstand wird verkleinert

Der Sparkurs macht auch vor dem Vorstand nicht Halt. Das oberste Führungsgremium schrumpft von zehn auf neun Mitglieder, wie Deutschlands größtes Kreditinstitut am Mittwochabend mitgeteilt hat. So verlässt das für Amerika verantwortliche Vorstandsmitglied Christiana Riley schon im Mai die Deutsche Bank, wie von der F.A.Z. vorab exklusiv berichtet. Ihre Aufgaben übernimmt zusätzlich Rechtsvorstand Stefan Simon auch mit dem Ziel, die Beziehungen zur US-Finanzaufsicht zu verbessern. Claudio de Sanctis wird für den Ende Oktober ausscheidenden Karl von Rohr neuer Privatkundenvorstand. Ein weiterer Nutznießer des Rückzugs von von Rohr ist Finanzvorstand James von Moltke, der nun einziger Stellvertreter Sewings ist und zusätzlich die Verantwortung für das Fondsgeschäft erhält.