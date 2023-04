Die Deutsche Bank ist so gut in das Jahr 2023 gestartet wie zuletzt vor zehn Jahren. Deutschlands größtes Kreditinstitut steigerte den Nettogewinn im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro.

Gleichwohl setzte der Vorstand das Kostensenkungsziel herauf. Die Kostenbasis soll statt um 2 Milliarden Euro um 2,5 Milliarden Euro bis 2025 sinken. Dies soll durch „strikte Einstellungsbeschränkungen in kundenfernen Bereichen“, einen „gezielten Stellenabbau in den Führungsebenen“, die Verschlankung des Baufinanzierungsgeschäfts sowie die weitere Verkleinerung des Technologiezentrums in Russland geschehen, wie die Deutsche Bank am Donnerstagmorgen mitteilte.

Der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing ließ sich in der Pressemitteilung wie folgt zitieren: „Unsere Ergebnisse des ersten Quartals zeigen, dass unsere Strategie als Globale Hausbank bei unseren Kunden verfängt. Sie unterstreichen, dass wir auf gutem Weg sind, unsere Ziele für 2025 zu erreichen oder zu übertreffen“, sagte Sewing. Er fügte hinzu, dass die Deutsche Bank ihre Strategie durch die heute angekündigten zusätzlichen Maßnahmen schneller umsetzen möchte. „Wir wollen operativ mehr Kosten einsparen als bisher geplant und unser Kapital effizienter nutzen, um die Ausschüttungen an unsere Aktionäre und unsere Rendite zu erhöhen.“ Außerdem würden sie Chancen nutzen wollen, um die Erträge über das bisherige Ziel hinaus zu steigern. Er bekräftigte die Ausschüttungspläne und kündigte an, weitere Aktienrückkäufe im Laufe dieses Jahres vorzubereiten.

Vorstand wird verkleinert

Der Sparkurs macht auch vor dem Vorstand nicht Halt. Das oberste Führungsgremium schrumpft von zehn auf neun Mitglieder, wie Deutschlands größtes Kreditinstitut am Mittwochabend mitgeteilt hat. So verlässt das für Amerika verantwortliche Vorstandsmitglied Christiana Riley schon im Mai die Deutsche Bank, wie von der F.A.Z. vorab exklusiv berichtet. Ihre Aufgaben übernimmt zusätzlich Rechts-Vorstand Stefan Simon auch mit dem Ziel, die Beziehungen zur US-Finanzaufsicht zu verbessern. Claudio de Sanctis wird für den Ende Oktober ausscheidenden Karl von Rohr neuer Privatkundenvorstand. Die für das operative Geschäft verantwortliche Rebecca Short erhält zusätzlich die Aufgabe, auf die Kosten des Konzerns zu achten.

Vor einem Jahr, im ersten Quartal 2022, hatte die Deutsche Bank einen Nettogewinn von 1,2 Milliarden Euro erzielt, damals schon das beste Ergebnis seit 2013 und die Grundlage für den Jahresgewinn von mehr als 5 Milliarden Euro. Übertrifft die Deutsche Bank nun im ersten Quartal 2023 diesen Vorjahreswert? Diese Frage war zuvor offen, von der Deutschen Bank selbst befragte Analysten hatten im Durchschnitt den Nettogewinn auf 1,1 Milliarden Euro geschätzt und damit einen leichten Gewinnrückgang einkalkuliert. Die Schätzungen reichten aber bis zu einem Nettogewinn von 1,5 Milliarden Euro, so dass auch eine Gewinnsteigerung möglich erschien. Dieser ist mit einem Quartalsnettogewinn von 1,3 Milliarden Euro nun eingetreten.

Investmentbanking schwach

Im ersten Quartal 2023 sanken die Erträge im Kapitalmarktgeschäft (Investmentbanking) um 19 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Dies wurde von anderen Sparten aufgefangen, die gesamten Konzernerträge wuchsen um 5 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro. Vor allem das Firmenkundengeschäft glänzte mit einer Ertragssteigerung um 35 Prozent.

Im ersten Quartal 2022 hatte das Investmentbanking 3,3 Milliarden Euro erlöst und stand damit für 45 Prozent der Konzernerträge. Allein das sogenannte FICC-Geschäft, damit ist der Handel von Zinsprodukten, Währungen sowie (den in der Deutschen Bank vernachlässigbaren) Rohstoffen gemeint, trug 2,8 Milliarden Euro an Erlösen bei. Eine derartige Abhängigkeit vom FICC-Geschäft hat unter den übrigen Banken auf der Welt wohl nur in ähnlicher Form Goldman Sachs. Die Erlöse dieser amerikanischen Investmentbank im FICC-Geschäft sind jetzt im ersten Quartal 2023 um 17 Prozent eingebrochen. Insofern ist es kaum eine Überraschung, dass die Erträge der Deutsche Bank im FiCC-Geschäft im ersten Quartal 2023 ebenfalls um exakt denselben Wert – 17 Prozent – sanken.

An Bankenabgaben musste die Deutsche Bank im ersten Quartal 2023 473 Millionen Euro abführen, im Vorjahresquartal waren noch 730 Millionen Euro fällig gewesen.