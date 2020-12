Deutsche Bank : Trennung im Hause Sewing

Aktualisiert am

Seit fast zwei Jahren steht Christian Sewing an der Spitze der Deutschen Bank. Sein Rechtsanwalt hat nun bestätigt, dass sich der Vorstandschef von seiner Frau getrennt hat.

Deutsche Bank-Chef Christian Sewing, 50, und seine Ehefrau Barbara haben sich getrennt. Dies bestätigte ihr gemeinsamer Anwalt der Sonntagszeitung. „Das Ehepaar Sewing ist schon länger kein Paar mehr“, sagte Rechtsanwalt Sebastian Gorski und machte die Trennung damit offiziell. Zu den näheren Umständen und weiteren Plänen von Barbara und Christian Sewing wollte er keine Angaben machen. „Das Ehepaar bittet darum, seine Privatsphäre als Familie zu respektieren“, sagte der Anwalt.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Die Sewings haben vier Kinder, um die sie sich auch künftig gemeinsam kümmern wollen. „Das Paar wird weiter partnerschaftlich für die Kinder sorgen und freundschaftlich verbunden bleiben“, so die Auskunft ihres Anwalts. Obwohl offenbar schon kein richtiges Paar mehr, haben die Sewings gemeinsam Veranstaltungen wie das Weltwirtschaftsforum in Davos besucht. Im Sommer wurden sie noch zusammen auf Sylt gesehen, wo Barbara Sewing, die ursprünglich – wie Christian Sewing – Bankkauffrau gelernt hat, einen eigenen Design-Shop führt. In ihrem Atelier auf der Nordseeinsel produziert die Designerin Kunst aus Dingen, die andere aussortiert haben.