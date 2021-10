Vorstandschefs im Gespräch : „In der Klimadebatte braucht es Signale“

Herr Rosenfeld, Herr Sewing, wann sind Sie das letzte Mal im Inland geflogen?

Christian Sewing: Das war am Freitag, beruflich von Frankfurt nach München. Ich bin aus New York gekommen und musste direkt weiter.

Klaus Rosenfeld: Letzten Sonntag nach Dresden. Das war privater Natur.

Haben Sie den CO2-Ausstoß der Flüge kompensiert?

Rosenfeld: Nein.

Sewing: Bei der Deutschen Bank kompensieren wir alle Flüge mit dem Kauf von Zertifikaten.

Inlandsflüge sind nur ein Beispiel für Dinge, die in der Klimadebatte in Verruf geraten sind. Was meinen Sie: Müssen wir alle in Zukunft mehr Verzicht üben?