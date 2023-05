So kurz hat wohl noch kein Aufsichtsratsvorsitzender eines Dax-Konzerns auf einer Hauptversammlung gesprochen. Wenn die Deutsche Bank am kommenden Mittwoch zu ihrem jährlichen Aktionärstreffen lädt, wird Alexander „Alex“ Wynaendts zwar zu Beginn das Wort ergreifen, ganz wie es seiner Rolle entspricht. Aber sofern er sich an das knapp gehaltene Redemanuskript hält, das die Bank vorab veröffentlicht hat, wird er schon nach ein paar Minuten an seinen Stellvertreter Norbert Winkeljohann übergeben.

Dass der Stellvertreter und nicht der eigentliche Aufsichtsratschef durch die Veranstaltung führt, ist in Deutschland höchst ungewöhnlich. Es hat aber einen einfachen Grund: Wynaendts ist Niederländer. Er versteht wie die meisten seiner Landsleute zwar sehr gut Deutsch. Aber auf einer Hauptversammlung kommt es eben auch darauf an, die richtigen juristischen Fachbegriffe zu gebrauchen, und da fühlt sich der 62-Jährige noch nicht sicher genug. An seinem Willen, die deutsche Sprache so gut wie möglich zu beherrschen, sollte man aber lieber nicht zweifeln. Wynaendts ist als Sohn eines Diplomaten in jungen Jahren viel in der Welt herumgekommen, er spricht sechs Sprachen.