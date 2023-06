Wenn Claus Weselsky im Arbeitsgericht Frankfurt auftaucht, richten sich alle Fernsehkameras auf ihn. Wie damals, im September 2021, als der Gewerkschaftsführer das letzte Mal den Zugverkehr in Deutschland lahmlegte. Der groß gewachsene Mann mit dem markanten Schnauzer hat etwas zu sagen, das hat die Republik inzwischen begriffen. Seit 2008 steht der 64-Jährige an der Spitze der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), mehrere nervenaufreibende Tarifverhandlungen hat er schon geführt, dröhnend und beleidigend in Richtung des Bahnmanagements, entschuldigend in Richtung der Bahnkunden, anerkennend in Richtung seiner Mitglieder.

Wenn die EVG im Arbeitsgericht Frankfurt auftaucht, so wie zuletzt Mitte Mai, haben es die Fernsehkameras schwer. Niemand weiß so richtig, wer die größte Eisenbahnergewerkschaft führt. Mal abgesehen davon, dass von der Führungsriege auch niemand erschienen ist, um den angekündigten 50-Stunden-Warnstreik vor Gericht zu verteidigen. Nicht der Vorsitzende Martin Burkert, nicht die Verhandlungsführer Kristian Loroch und Cosima Ingenschay.

Vor Gericht erschienen sind der Pressesprecher und eine Gewerkschaftssekretärin. Also kein Gesicht, das die Kameras einfangen und als Arbeiterführer im Kampf für höhere Löhne verkaufen können. Nur eine unübersichtliche Organisation, der gerade die Felle davonschwimmen. Unterstützung für den geplanten Streik gibt es von der Richterin diesmal nicht. Die hat nur jede Menge Fragen – und drängt die beiden Seiten zu einem Vergleich.

Ein Alphatier in Reinform

Seit vier Monaten steckt die EVG in Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn und rund 50 weiteren Betrieben, und sie steckt in einer tiefen Krise. Die Gespräche bewegen sich keinen Millimeter vorwärts, im Gegenteil: Für jeden Schritt nach vorne – etwa in Sachen Mindestlohn – geht es zwei Schritte zurück. In die letzte Verhandlungsrunde ist Bahn-Personalvorstand Martin Seiler gar nicht erst eingestiegen, schon am Dienstagabend hatte er die Faxen dicke und sagte die Gespräche für den nächsten Tag kurzerhand ab.

Er ließ eine verdutzte Gewerkschaftstruppe zurück, die noch am nächsten Morgen erkennbar um Fassung rang. Die Bahn-Verhandler sind nach dem Frühstück abgereist, die EVG sitzt auf einer satten Hotelrechnung für Dutzende ehrenamtliche Mitglieder der Tarifkommission. Kosten einer Gewerkschaftsdemokratie, die dem Führungspersonal kaum Spielraum lässt. Einen Tag später bringt sie es doch über sich, der Bahn Gespräche anzubieten.

So etwas könnte einem Weselsky nicht passieren. Er ist ein Alphatier in Reinform. Die GDL geht in die Richtung, in die er geht. Seit vier Monaten schwebt sein Geist schon über den Verhandlungen. EVG und Deutsche Bahn laden regelmäßig zu Presserunden, in Hochzeiten auch zweimal in der Woche, immer zeitlich abgestimmt im Abstand von maximal einer Stunde. Bei diesen Veranstaltungen kommt früher oder später verlässlich die Rede auf die Konkurrenzgewerkschaft. Denn Ende Oktober läuft der Tarifvertrag mit der GDL aus, dann endet die Friedenspflicht, und Weselsky kann wieder zum Streik blasen. Schon jetzt sind Bahnkunden genervt von den kurzfristigen Ankündigungen für mitunter tagelange Streiks. Doch das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was womöglich vom Herbst an droht.