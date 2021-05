Geld aus Konjunkturprogramm : Deutsche Bahn renoviert in diesem Jahr 1000 Bahnhöfe

Mit 120 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm des Bundes will die Bahn ihre Infrastruktur aufhübschen: „Unsere Bahnhöfe werden bunter, heller, schöner“, kündigt Bahn-Vorstand Ronald Pofalla an.

Die Deutsche Bahn (DB) will in diesem Jahr 1000 Bahnhöfe renovieren. Mit 120 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm des Bundes werden Wände und Böden neu gemacht, bequemere Sitzmöbel angeschafft und Informationsmöglichkeiten verbessert sowie die Beleuchtung auf umweltfreundlichere LED-Technik umgestellt, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. 80 Bahnhöfe seien schon fertig gestellt, in 200 weiteren seien die Arbeiten „im vollen Gang“.

Bahn-Vorstandsmitglied Ronald Pofalla erklärte, das Geld fließe an viele kleine Handwerksbetriebe im Land und sei damit ein Konjunkturimpuls in Coronazeiten. „Unsere Bahnhöfe werden bunter, heller, schöner“, lässt sich Pofalla in der Mitteilung zitieren, die Bahn verdreifache ihren Einsatz und zünde jetzt den „Renovierungs-Turbo“. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sprach von einem Sofortprogramm, das vor allem dem Mittelstand zugute komme.

Renoviert wird nach Angaben der Bahn in Hessen an den Bahnhöfen Kassel-Wilhelmshöhe und Marburg, in Thüringen in Eisenach, in Nordrhein-Westfalen in Unna und Gütersloh sowie in Berlin an den Stationen Berlin-Gesundbrunnen und Berlin-Marzahn. Die Bahn hatte 2020 mit einem ersten Konjunkturprogramm in Höhe von 40 Millionen Euro bereits rund 430 Stationen ausgebessert und verschönert.

Eine Liste der betroffenen Bahnhöfe finden Sie hier.