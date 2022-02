Deutsche Bahn : Das kann der neue ICE 3 Neo

Bahnchef Richard Lutz bei der Vorstellung des ICE 3 Neo in Berlin am Dienstag Bild: Reuters

In der Corona-Pandemie hat die Zahl der Zugreisenden deutlich abgenommen. Doch das dürfte nach Einschätzung der Deutschen Bahn so nicht bleiben. Vielmehr plant das Verkehrsunternehmen weiterhin, die Zahl der Fahrgäste im Fernverkehr in diesem Jahrzehnt zu verdoppeln. Dafür reicht die vorhandene ICE-Kapazität jedoch nicht aus.

Dementsprechend baut der Schienenkonzern seine Flotte gerade in großem Maßstab aus. Am Dienstag gaben die Vorstandschefs der Bahn und von Siemens, Richard Lutz und Roland Busch, im Beisein von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) einen neuen Milliardenauftrag zur Zugbeschaffung bekannt. Siemens liefert 43 weitere Züge des Typs ICE 3 Neo für rund 1,5 Milliarden Euro. Die DB erweitert ihre Flotte damit um insgesamt 73 ICE 3 Neo, nachdem sie schon im Juli 2020 30 Einheiten bestellt hatte. Auf die „nächste Nachfragewelle“ wolle man vorbereitet sein, betonte Lutz.

Der ICE 3 Neo ist der schnellste Zug

Insgesamt wächst die ICE-Flotte bis zum Ende des Jahrzehnts auf rund 450 Züge, langfristig werden sogar 600 angepeilt. Als „künftiges Rückgrat des Fernverkehrs“ betrachtet die Bahn den ICE 4, der seit 2017 im Regelbetrieb unterwegs ist. Von diesem Modell sollen letztlich 137 Züge fahren. Mit einer Maximalgeschwindigkeit von 250 beziehungsweise künftig 265 Kilometern je Stunde soll dieser Typ vor allem nachfragestarke Strecken mit häufigen Halten bedienen.

Der neue ICE 3 Neo dagegen dürfte seinen Tempovorteil – er ist bis zu 320 Kilometer je Stunde schnell – eher auf Hochgeschwindigkeitsstrecken wie Köln–Rhein/Main, München–Berlin oder der künftigen Ost-West-Schnellverbindung zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen ausspielen. Anfangs soll er zwischen NRW und Süddeutschland fahren. Derzeit absolviert das Modell eine Reihe von Test- und Zulassungsprogrammen. Während der erstmaligen öffentlichen Vorstellung im ICE-Instandhaltungswerk Berlin-Rummelsburg wurde bekannt gegeben, dass gegen Ende des Jahres die ersten Exemplare in Dienst gestellt werden. Wissing lobte den Zug als „durch und durch“ europäisch: Er könne auch jenseits deutscher Grenzen fahren, etwa in den Niederlanden.

Die Fahrgäste erwarteten mehr Qualität und Komfort, versprach Bahnchef Lutz. Dazu zählt vor allem eine von Siemens neu entwickelte Scheibentechnologie. Sie lässt Mobilfunksi­gnale leichter durch, was den Handyempfang im Abteil verbessern soll. Künftig werde also Bahnfahren und Telefonieren gleichzeitig möglich sein, freute sich Wissing – eine nicht nur für den zuständigen Ressortchef „brennendsten Problematiken“ bei der Bahn.

Daneben hofft der Konzern, die Passagiere mit Fahrradstellplätzen (acht je Zug) und Gepäckregalen mit mehr Stauraum zu begeistern. Auch Tablethalter und Steckdosen an allen Plätzen sowie zusätzliche Türen für einen bis zu 30 Prozent schnelleren Ein- und Ausstieg an Bahnhöfen sollen für mehr Zufriedenheit sorgen. 439 Sitzplätze hat der ICE 3 Neo – damit ergeben sich insgesamt 32.000 zusätzliche Sitzplätze, sobald alle Züge ausgeliefert sind. Doch das dürfte noch Jahre dauern. Nach den Premierenmodellen im kommenden Winter zieht sich die Auslieferung bis 2029 hin – pünktlich zum sogenannten Deutschlandtakt, der bis 2030 umgesetzt sein soll. Sein Ziel ist, Nah- und Fernverkehr besser zu verknüpfen und Züge in höherer Frequenz an mehr Orten fahren zu lassen.

Die Zukunft: ein ebenerdiger Einstieg

Mit den neuen Zügen vermindert sich das Durchschnittsalter der DB-Zugflotte erheblich – von 22 auf 14 Jahre, wie Bahnchef Lutz erläuterte. Das erhöhe die Betriebsqualität. Angesichts der relativ kurzen Produktionsdauer von zwölf Monaten sagte Siemens-Chef Busch: „Noch nie haben wir einen ICE so schnell gebaut.“ Er verwies darauf, dass ein Großteil der Wertschöpfung auf Deutschland entfalle. Rund 230 Zulieferer sind an dem Projekt beteiligt, zusammengebaut wird der Zug im Siemens-Werk in Krefeld.

Für Busch und Lutz ist mit dem ICE 3 Neo keineswegs das Ende der Entwicklung im Hochgeschwindigkeitsverkehr erreicht, wie sie in Rummelsburg deutlich machten. Man arbeite schon an der nächsten Generation, erläuterte der Siemens-Chef – und der DB-Chef sekundierte, es gebe bereits jetzt Überlegungen zum „HGV 3.0“. Mit „HGV 2.0“ hatte die Bahn in der Vergangenheit die Erweiterung ihrer 300 km/h schnellen Hochgeschwindigkeitsflotte bezeichnet, die nun mit dem ICE 3 Neo realisiert wird. Mit dem Nachfolger, der um den Jahrzehntwechsel in die Flotte kommen soll, erhofft sich Lutz das Ende der Treppe: Jene Generation verfügt in seiner Perspektive über einen ebenerdigen Eingang. Im aktuellen Neo-Modell werden noch Hublifte für Rollstuhlfahrer als große Neuerung gepriesen.