Energiekrise : Zwei Atomkraftwerke sollen bis April 2023 als Notreserve bereitstehen

Angesichts der Energiekrise in Europa will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zwei süddeutsche AKW noch bis April in Reserve halten. Der in Auftrag gegebene Stresstest für das Stromsystem habe für den Winter zwar ergeben, dass eine Krise sehr unwahrscheinlich sei, sagte der Grünen-Politiker am Montag in Berlin. Allerdings könnten sie auch nicht völlig ausgeschlossen werden. „Die Ergebnisse des Stresstests bedeuten aber auch, dass wir zur Absicherung für den Notfall für den Winter 22/23 eine neue zeitlich und inhaltlich begrenzte AKW-Einsatzreserve aus den beiden südlichen Atomkraftwerken Isar 2 und Neckarwestheim schaffen“, sagte er.

Die beiden AKW Isar 2 und Neckarwestheim sollten daher bis Mitte April 2023 noch zur Verfügung stehen, um falls nötig, über den Winter einen zusätzlichen Beitrag im Stromnetz in Süddeutschland 2022/23 leisten zu können. „Am Atomausstieg, wie er im Atomgesetz geregelt ist, halten wir fest“, betonte Habeck. Neue Brennelemente würden nicht geladen und Mitte April 2023 sei auch für die Reserve Schluss. „Die Atomkraft ist und bleibt eine Hochrisikotechnologie und die hochradioaktiven Abfälle belasten zig nachfolgende Generationen“, begründete Habeck die Entscheidung. „Mit der Atomkraft ist nicht zu spielen“.

Habeck sprach von einer angespannten Lage auch im Stromsystem in diesem Jahr. Er verwies auf die wegen Wartung abgeschalteten AKW in Frankreich und die schwierige Versorgung von Kohlemeilern in Südwestdeutschland wegen des Rhein-Niedrigwassers.

Im Zuge des Ukrainekriegs und der Energie-Krise waren Forderungen nach einer Laufzeitverlängerung von der Union und auch der FDP immer lauter geworden.Die FDP hatte zuletzt eine Laufzeitverlängerung über Jahre gefordert, auch um den Strompreis dämpfen zu können. „Die Vorkehrungen für den Weiterbetrieb müssen angesichts der sich verschärfenden Stromkrise unverzüglich getroffen werden“, heißt es in einem Beschluss des Präsidiums der Partei. Ergebe sich hieraus die Notwendigkeit, weitere Brennelemente zu beschaffen, „müssen die Bemühungen hierfür kurzfristig eingeleitet werden“.

„In Ruhe darüber beraten“

Eine Beschaffung neuer Brennelemente dauert im Normalfall Monate. Auch würde sich beim längeren Betrieb dann die Frage der Sicherheit in verschärfter Form stellen. Der jetzt diskutierte Streckbetrieb mit den vorhandenen Brennstäben könnte die süddeutschen Reaktoren wohl zumindest bis Ende März in Betrieb halten, wenn die Leistung vor dem Winter noch reduziert würde.

Für die Grünen, deren Kampf gegen die Atomenergie Teil ihrer Gründungsgeschichte ist, wäre ein Beschluss zu längeren Laufzeiten kritisch. In Baden-Württemberg regiert mit Winfried Kretschmann ein grüner Ministerpräsident, in Niedersachsen sind im Oktober Landtagswahlen. Führende Grüne hatten einen Streckbetrieb nicht ausgeschlossen. „Für uns als Fraktion ist es klar, dass, wenn der Stresstest vorgelegt wird, wir selbstverständlich in Ruhe darüber beraten und sich daraus ableiten wird, welche Schritte notwendig sind“, sagte Fraktionschefin Britta Haßelmann.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte in der Vergangenheit besonders Bayern vorgeworfen, einen möglichen Strom-Engpass selbst mit verschuldet zu haben. So habe das Land die Windkraft nicht ausgebaut und den Leitungsbau aus dem Norden verzögert.

Aber auch in Baden-Württemberg fehlt es an Windenergie, die im Winter Strom liefern könnte. Die Lage dort beurteilt das Wirtschaftsministerium besonders kritisch: Mehrere Kohlekraftwerke stehen am Rhein, leiden aber unter dem Niedrigwasser. „Aufgrund der sehr eingeschränkten Binnenschifffahrt könnten sich die aufgebauten Kohlelager schnell reduzieren“, heißt es im „Lagebild Energieversorgung“ des Wirtschaftsministerium von Ende August, das Reuters vorliegt. Das überlastete Schienennetz mache die Lieferung per Zug ebenfalls schwierig. Darüber hinaus fließt von Deutschland Strom nach Frankreich ab, da ein großer Teil der AKW dort überholt werden. Zudem wird dort im Winter viel mit Strom geheizt.

Ein AKW-Weiterbetrieb würde eine Reihe Fragen aufwerfen: Zum einen müsste das Atomgesetz geändert werden. Die seit Jahren überfälligen und nur wegen der bevorstehenden Abschaltung ausgesetzten Sicherheitsüberprüfungen müssten nochmal geschoben werden. Nach der Atom-Katastrophe von Fukushima hatte es zudem weitere verschärfte Vorgaben gegeben, die die Anlagen mit Blick auf ihr Ende nicht erfüllen mussten.