Flexibilität bei Fahrkarten : Bahn plant neues Angebot für Pendler

Grand Canyon und Joshua Tree : Forscher finden große Mengen Mikroplastik in Amerikas Nationalparks

Mehrfach schon wurde an entlegenen Orten fernab von Städten Mikroplastik nachgewiesen – auf Berggipfeln etwa und in der Arktis. Nun haben Forscher in Naturschutzgebieten Ausschau gehalten – mit erschreckendem Ergebnis.