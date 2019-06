Wohnen wird teurer: Dieses Haus in der Brush Street kostet 1,4 Millionen Dollar. Bild: EMILY NAJERA/The New York Times/

In „PJ’s Lager House“ in Detroit ist es so voll, dass der Barkeeper irgendwann die Fassung verliert. Die Kneipe ist eine typisch amerikanische Bierschwemme. Hier lassen sich auch schon mal Musikstars wie die White Stripes oder The Von Bondies ein Bier einschenken. Mehr als ein Dutzend Sorten fließt aus den Zapfhähnen hinter der Theke; aus der Küche kommen Burger oder frittierte Hähnchenteile; auf den Fernsehern an der Wand läuft Football. So weit, so gut.

An diesem Abend haben sich zwei Unternehmerinnen in der Kneipe nahe dem Zentrum der nordamerikanischen Großstadt eingemietet. Sie tingeln mit ihrem Bauchladen „Beet Street“ von Bar zu Bar und bieten vegane Küche an. Ein Novum – wie so vieles in der Stadt. Am Stammtisch sitzen ein paar Männer aus der Nachbarschaft. Um sie herum stehen Studenten, Künstler, Musiker und Hipster.