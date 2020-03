Skigebiete in Tirol schließen : Die letzte Abfahrt

Wer sich die Entwicklung von Coronavirusinfektionen in Tirol angesehen hat, musste damit rechnen. Für Familie Kostner war erst am Donnerstagabend die Ernüchterung eingetreten. Die Eigentümer des Hotels Galtenberg in Alpbach müssen bis zum Wochenende ihr Hotel zusperren, obwohl in dem Bergdorf im Bezirk Kufstein keine Fälle aufgetreten sind und der touristische Betrieb normal läuft. Die Schließung haben die Behörden für alle Skigebiete des Landes und auch andere Hotels in dem an Italien grenzenden Bundesland verfügt. Es ist die Tourismushochburg Österreichs im Winter. In Tirol gibt es die meisten Infektionen unter allen Bundesländern in Österreich. Die neueste Entwicklung am Freitag: Die Tiroler Skigebiete Paznauntal und St. Anton am Arlberg wurden unter Quarantäne gestellt. Die Abschottung soll 14 Tage andauern,

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien. F.A.Z.

„Im Moment sind wir alle sprachlos und wissen nicht, wie es weitergeht“, sagte Sabine Kostner im Gespräch mit der F.A.Z. Bis Ostern war das Hotel nahezu ausgebucht. Die Wintersaison verlief in ihrem Betrieb wie auch in anderen Skigebieten des Landes bisher prima. Im Resort Galtenberg arbeiten hundert Mitarbeiter. „Diese stehen ab Montag auf der Straße. Davon ist viel Stammpersonal. Die haben auch ihre Zahlungsverpflichtungen. Wir wissen nicht, ob wir die im Sommer wiederbekommen“, sagt Kostner. Dann will die Hotelbetreiberin ihr Haus wieder öffnen. Ähnlich wie ihr geht es den fast 600 Beherbergungsbetrieben in dieser Region. Für sie bedeutet das vorzeitige Saisonende ebenso Ungewissheit wie für die Gastronomie. „Es wird deutliche Einbußen geben, sagt Juliane Seebacher vom Tourismusverband Alpbach. Wie sich das staatliche Aus auf Anzahlungen für Buchungen auswirkt, ist unklar: „Wir appellieren an die Kulanz der Vermieter“, heißt es.