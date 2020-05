Wirtschaftsleistung : Deshalb leidet Frankreich ganz besonders

Für ihre ersten Kunden standen die Verkäufer des Kosmetikgeschäfts Sephora auf den Champs-Elysées in dieser Woche Spalier – auf rotem Teppich und Beifall klatschend. Nach mehr als acht Wochen Ausgangssperre muss sich der französische Einzelhandel außerhalb des Lebensmittelbereichs mächtig ins Zeug legen, damit die Kunden zurückkommen. In der ersten Woche der am 11. Mai begonnenen Lockerung sind die Franzosen nur spärlich in den Geschäfte zu sehen. Viele arbeiten weiter im Homeoffice oder befinden sich noch in Kurzarbeit.

Doch immerhin scheint die Wirtschaft ihren Tiefpunkt nun hinter sich zu haben. Zwischen dem Beginn der Ausgangssperre am 17. März und Ende März erwirtschaftete Frankreich 32 Prozent weniger Bruttoinlandsprodukt (BIP) als es laut der Schätzung der Banque de France ohne das Coronavirus der Fall gewesen wäre. Im April lag der Rückgang „nur“ noch bei 27 Prozent.