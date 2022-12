Immer mehr Stornierungen : Der Wohnungsneubau in Deutschland bricht ein

Ob die Bundesregierung es inzwischen bereut, die Zahl von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr in den Koalitionsvertrag geschrieben zu haben? Fest steht: Die Lücke zwischen dem politischen Ziel und der Realität wird immer größer. „Die Wohnungswirtschaft steht vor der schwersten Krise seit Jahrzehnten“, sagt Dirk Salewski, Präsident des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW). „Verkauf und Vermarktungsaktivitäten sind fast komplett zum Erliegen gekommen. Das sind keine düsteren Aussichten mehr, das wird brutal.“

Das Münchner Ifo-Institut veröffentlichte am Montag seine neueste Umfrage unter Bauunternehmen. 16,7 Prozent der Befragten berichteten im November von Stornierungen im Wohnungsbau. Im Vormonat waren es „nur“ 14,5 Prozent, bis Anfang dieses Jahres üblich waren Werte unter 5 Prozent. Die Unternehmen hätten zwar noch gut gefüllte Auftragsbücher, sagte Ifo-Forscher Felix Leiss. „Aber die immer weiter steigenden Baupreise, höhere Zinsen und geringere Fördermöglichkeiten belasten das Neugeschäft.“

Axel Gedaschko, Präsident des Gesamtverbands der deutschen Wohnungswirtschaft (GdW), zeichnet ein düsteres Bild der Lage. „Wir sind in Deutschland aktuell nicht mehr in der Lage, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, sagt er. Eine so rasante Verschlechterung der Bedingungen für den Neubau habe es in der jüngeren Geschichte noch nicht gegeben. „Und dennoch gießt die Regierung weiter Öl ins Feuer. Wie beispielsweise das Chaos um die Neubauförderung, die so gut wie nicht mehr existiert“, kritisiert er. Neubaumieten von 17 bis 20 Euro je Quadratmeter seien für viele Menschen unbezahlbar.

Weniger als 200.000 neue Wohnungen 2024?

Umfragen der Wohnungsverbände deuten auf einen erheblichen Rückgang der Fertigstellungen hin. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes noch 293.000 Wohnungen gebaut. Für dieses Jahr rechnet der GdW nur noch mit 250.000, 2023 würden es „vielleicht nur noch 200.000 Wohnungen“, schätzt Gedaschko. Der BFW prognostiziert einen Rückgang des Neubaus um jährlich 60 Prozent. Etwas anders, aber im Fazit nicht weniger pessimistisch sieht Reiner Braun aus dem Vorstand des Analysehauses Empirica die Entwicklung. Mit Verweis auf die langen Planungs- und Bauzeiten prognostiziert er: „Der Einbruch kommt erst 2024/25.“

Die Krise begann mit den Lieferengpässen in Folge der Coronapandemie, dann verteuerten die steigende Inflation und der Anstieg der Hypothekenzinsen von unter 1 auf fast 4 Prozent Bauprojekte weiter. Zugleich strich die Bundesregierung die Fördermittel für energieeffiziente Neubauten nach den KfW-Standards 55 und 40. Subventioniert werden soll künftig in erster Linie die Sanierung von Bestandsbauten, 13 Milliarden Euro stehen dafür jährlich bereit.

Im Bauministerium von Klara Geywitz (SPD) ist man sich der Probleme bewusst. Eine Sprecherin verweist auf die verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten nach dem Jahressteuergesetz. 1,1 Milliarden Euro jährlich gebe es auch künftig für klimafreundliche Neubauten. Gravierender als das Geld seien ohnehin fehlende Produktionskapazitäten und Materialengpässe. Die Verbände haben dagegen einen langen Forderungskatalog an die Politik geschickt, darin etwa eine Befreiung des sozialen Wohnungsbaus von der Mehrwertsteuer und „keine technischen Vorgaben, die nur theoretisch einen Mehrwert versprechen, in der Praxis aber nur Kosten in die Höhe treiben“, BFW-Präsident Salewski es formuliert.

Mietpreise dürften weiter steigen

Für die Entwicklung der Mietpreise verheißt all das nichts Gutes. Wenn das Wohnungsangebot in nachgefragten Lagen nicht spürbar steigt, wird es weiter einen Ansturm auf die wenigen verfügbaren Wohnungen geben. Zwar begrenzen gesetzliche Regeln wie die Mietpreisbremse den Spielraum der Vermieter für Mieterhöhungen. Doch zum einen hat sich gezeigt, dass Mieter in der Praxis oft auch höhere Beträge zahlen – Hauptsache, sie bekommen eine Wohnung. Zum anderen ist die ortsübliche Vergleichsmiete, der Ausgangspunkt für Mieterhöhungen, kein statischer Wert, sondern steigt, wenn mehr Mietverträge mit höheren Quadratmeterpreisen abgeschlossen werden.

Die Misere auf dem Immobilienmarkt – Wohnungsmangel in den Ballungszentren, Leerstand in ländlichen Regionen – beschäftigt die Politik schon seit Jahren. Den Trend zu steigenden Mieten konnte bislang noch keine Regierung brechen. Wie Zahlen von Empirica zeigen, stieg in den vergangenen fünf Jahren die durchschnittliche Kaltmiete in Wohnungsinseraten in den sogenannten Top-7-Städten (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart) um durchschnittlich 24 Prozent von 10,86 auf 13,52 Euro je Quadratmeter.

Absoluter Spitzenreiter ist München, wo im dritten Quartal dieses Jahres über alle Lagen und Baujahre hinweg im Schnitt mehr als 18 Euro aufgerufen wurden. Den höchsten Anstieg gab es mit 34 Prozent in Berlin, auch dort sind nun knapp 13 Euro je Quadratmeter üblich. Empirica-Vorstand Braun sieht als Ursache dafür Nachholeffekte nach dem gescheiterten Mietendeckel-Experiment, aber auch der Zuzug vieler Ukrainer.

Deutschlandweit stiegen die Angebotsmieten nach einer Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im dritten Quartal im Schnitt um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. „Es zeigt sich, dass die Dynamik zunimmt“, sagte IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer. Das gelte inzwischen nicht mehr nur für die Städte, sondern auch für ländlichere Regionen.