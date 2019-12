Der Wohn-Knigge : Riesenbesteck und Zwergengläser

Was tun mit geerbtem Besteck oder Geschirr, das nicht mehr dem modernen Zeitgeist entspricht? Unsere Autorin Stefanie von Wietersheim findet Antworten in der neuen Ausgabe des Wohn-Knigge.

Aus dem Bestand meiner Großmutter habe ich versilberte Messer, Gabeln und Löffel geerbt. Dazu sehr schöne geschliffene Gläser. Mein Problem: Das Besteck scheint für Riesen gedacht zu sein! Die Löffel führen zur Maulsperre, mit den Gabeln und Messern könnten wir uns duellieren. Die Rotweingläser meiner Großeltern hingegen scheinen für Zwerge entworfen zu sein. Was soll ich damit bloß machen?

Was Sie machen sollen? Ganz einfach: Calypso-Musik anstellen, die Riesengabeln als Percussion-Strauß in die Hand nehmen, im Takt klimpern. Und springen, bis der Boden kracht. Oder Ihr Meniskus. Ist doch cool! Sie besitzen in Zeiten, in denen 95 Prozent aller Deutschen die Tische gleich öde decken mit Edelstahlbesteck vom Schweden, weißen Tellern und naiv-bunten Melaminbechern, was latent Irres. In Ihrem Schrank haust die Tafelvariante der exzentrischen Großtante als Insassin. Die mit Zigarettenspitze raucht, politisch unkorrekte Witze reißt und den Kindern Wodka-Poker und die Sprache der Fächer beibringt. Die würde sagen: „Papperlapapp, zu kleine Gläser! Mein Lieber, da müssen Sie nur öfter mit Ihrer Flasche vorbeikommen und nachschenken! Und mit Riesengabeln oder den Fingern zu essen gehört zur Ausbildung eines kultivierten Menschen.“